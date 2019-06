Al-Khelaifi: "¿Mbappé? Estoy seguro al 200% que seguirá en el PSG"

France Football ha revelado la portada de la edición de este martes y se descubren más detalles de la entrevista completa que saldrá a la luz con la publicación. Después de que este domingo se revelaran algunas declaraciones en las que daba un toque de atención a sus estrellas, el jeque también ha mandado un mensaje directo respecto al futuro de una de ellas: Kylian Mbappé.

El futuro de Mbappé

"Estoy seguro al 200% de que Mbappé seguirá todavía en el PSG la próxima temporada", dice Al-Khelaifi a France Football. Una seria advertencia a todos los pretendientes de Mbappé (entre los que destaca el Real Madrid) y para el propio futbolista que ya dejó en duda su futuro semanas atrás. El jeque da portazo a su salida, después de que Mbappé dijera que "quizá sea el momento de tener más responsabilidades ya sea en el PSG o en otro sitio".

El jeque del PSG añade: "Ficharemos jugadores con una mentalidad ejemplar. No quiero más 'estrellitas', en el mal sentido de la palabra". Unas declaraciones que acompañan a las que salieron a la luz este domingo: "Ya no quiero más comportamientos de estrellas, si algún jugador no está de acuerdo, las puertas están abiertas", dijo.

La portada de France Football (18/06/2019)

Neymar, en el foco

Con estas declaraciones y cerrando la puerta de salida a Mbappé, el foco está puesto sobre Neymar Jr. Ahora parece más claro que los dardos del jeque iban dirigidos a la estrella brasileña, al tiempo que este domingo L'Équipe informaba que el PSG estaba dispuesto a vender a su '10' si llegara una oferta "XXL" este verano. El Real Madrid y el Barcelona son los favoritos para hacerse con su fichaje.

El Real Madrid, hasta ahora, siempre se ha mantenido al margen de cualquier movimiento respecto a la estrellas del PSG, aunque nunca ha ocultado su interés. Con los mensajes que llegan desde París, el club blanco podría tener luz verde para sentarse a negociar por fin con el club del Parque de los Príncipes para negociar el fichaje de una de sus estrellas. Zidane prefiere a Mbappé, pero la salida de Neymar cada vez gana más enteros.