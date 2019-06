Ceballos: "He aprendido mucho en el Real Madrid pese a no jugar todo lo que esperaba"

Este domingo arranca la Eurocopa sub21. Una de las principales favoritas es España, que arranca su participación con un duelo vital ante la anfitriona: Italia. La gran estrella del equipo, Dani Ceballos, ha atendido a la UEFA y ha hablado sobre su actual club y cómo se presenta el próximo campeonato europeo.

"Siempre digo que lo más importante para lograr un objetivo es tener un buen equipo. Creo que esto se logra teniendo una base sólida, siendo competitivos y teniendo un fuerte ataque. Creo que los 23 jugadores debemos sentirnos importantes y aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente", confirmó el jugador.

"Estamos centrados en Italia. No vamos a mirar más allá del domingo. No medimos a uno de los favoritos al torneo. Es como una final porque Italia tiene a jugadores que juegan en el máximo nivel. Pero conocemos nuestros puntos fuertes y tendremos que intentar aprovecharlos para lograr la victoria y acercarnos a la siguiente ronda", afirmó sobre el próximo rival.

Su gran sueño

Sobre sus temporadas en el Real Madrid, el jugador ha confirmado que ha cumplido su sueño, pero no de la mejor manera posible: "Siempre digo que son pocos los que tienen la oportunidad de entrenar con el Real Madrid y los estándares que te exigen son muy altos. El ritmo de las sesiones te deja atónito cuando llegas por primera vez. Ya me he acostumbrado. Estos dos últimos años me han servido para ser mejor jugador y, en particular, he aprendido mucho a pesar de no haber jugado todo lo que esperaba".

Tuvo tiempo para recordar sus primeros minutos de blanco y sus sensaciones: "Debutar con el Real Madrid había sido mi sueño desde muy joven. Creo que a todos los futbolistas les encantaría debutar con el Real Madrid, sobre todo cuando se trata de la Supercopa de España y contra el eterno rival".

