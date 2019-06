Ceballos: "Tengo cuatro años de contrato y quiero triunfar en el Real Madrid"

La operación salida del Real Madrid todavía no ha cogido la forma deseada. Uno de los jugadores que tienen más complicado seguir es Dani Ceballos. El andaluz sabe las intenciones de Zidane, pero no se resigna y quiere luchar por triunfar en el equipo de su vida. Ha estado en El Transistor para hablar sobre el Europeo sub21 y su futuro más inmediato.

"La verdad que es difícil cuando no tienes la confianza del entrenador. En La Selección me siento importante y un jugador clave y me siento muy diferente al del Real Madrid", confirmó Ceballos, que echa de menos al primer entrenador de la pasada camapañ: "Con Lopetegui jugué bastante y me sentí muy importante. Después de su destituición pasé a un segundo plano".

Con la llegada de Zidane, la importancia de Ceballos disminuyó y admite que fue por un tema de elección: "En el momento más importante de la temporada se apostó por otros jugadores". Tras finalizar la temporada, habló con el técnico francés: "Zidane fue muy claro conmigo y sus intenciones. Yo lo he aceptado y cuando acabe mi Europeo ya decidiré mi futuro".

Ceballos, presionado por Porro EFE

Su gran sueño

"Tengo 4 años de contrato, todos los que vengan para mejorar bienvenidos sean. Yo confío en triunfar en el Real Madrid y quiero que ese sueño se haga realidad", afirmó sobre sus verdaderas intenciones para el futuro más próximo.

"Tengo 4 años de contrato, el fútbol pende todo de un hilo. No te puedo asegurar cual es mi futuro. La intención es jugar y sentirme importante. Si saliera del Real Madrid me gustaría sentirme importante", habló el jugador sobre la posibilidad de abandonar el club. "Me lleve un año sin jugar, no quiero estar más tiempo sin jugar. Un segundo año hubiese sido de desilusión. Tengo claro que el año que viene quiero triunfar. Cuando salí de hablar con Zidane salí con ganas de ponerme a trabajar y revertir la situación"confirmó Ceballos.

"Mi objetivo es ahora con la Selección. Este torneo es un escaparate y nos puede cambiar la vida. Tengo una oportunidad de dar un paso adelante y hacer un gran torneo", manifestó sobre el próximo torneo de selecciones. "Tengo una ilusión muy grande. Llevó tiempo sin jugar y quiero que llegue el domingo ya para volver a sentirme importante y disfrutar", afirmó tras hablar sobre el próximo partido del domingo.

