Sergio Ramos: "Estoy muy feliz en el Real Madrid"

España juega ante Suecia un nuevo partido de clasificación para la Eurocopa 2020. La Selección ganó a Islas Feroe, en un encuentro en el que lo más destacado es que el rival consiguiese marcar un gol. Con el choque ante el combinado sueco, los internacionales españoles comenzarán a disfrutar de sus vacaciones. En la previa, Sergio Ramos ha comparecido ante los medios de comunicación.

No es la primera vez que el capitán habla en rueda de prensa desde que acabó la temporada 2018/2019 para el Real Madrid. Los rumores sobre una posible salida provocaron que el internacional español tuviese que dar la cara para confirmar que no se mueve del Santiago Bernabéu, pese a las publicaciones de algunos medios en las que se aseguraba que había pedido la carta de libertad.

"Tuve que salir a dar la rueda de prensa. Conseguimos que ya no se hablara más. Estoy muy feliz en el Real Madrid y aquí en la Selección también", aseguró un Sergio Ramos que también tuvo tiempo para hablar del gran fichaje del club blanco para el próximo curso. El central sacó su lado más bromista para hablar sobre Hazard: "¿Como será empezar a jugar con Hazard? Empezará él ¿no?. Nosotros ya estábamos aquí -risas-".

Sergio Ramos, en rueda de prensa con la selección española EFE

El defensa continuó hablando del belga: "Hazard es un jugador fantástico. Nos servirá para reforzarnos de cara a la próxima temporada. Viene de maravilla". Después de repasar la actualidad del Real Madrid, se metió de lleno en el análisis de la selección española. El combinado nacional juega en el Santiago Bernabéu y el central espera "un gran recibimiento".

"Jugar aquí es inmejorable. El Bernabéu siempre ha sido ejemplar. Ante Italia recuerdo un ambiente espléndido. Cuando la afición aprieta en este estadio el rival sufre", afirmó Sergio Ramos, quien no se olvidó del récord de victorias con España y que está cerca del de internacionalidades: "A Iker -Casillas- siempre le he dicho irónicamente que me lo como con papas. Su carrera es ejemplar. Hemos compartido vestuario muchos años, somos amigos... Siempre hemos estado con ese tipo de bromas".

Dinámica buena

El combinado nacional venía de una etapa gloriosa, pero en los últimos campeonatos no ha estado a la altura que se esperaba, algo que destacó Ramos: "Cuando dices que eres mejor tienes que demostrarlo en el campo. No hay que presumir. Venimos de Mundiales y Eurocopas en las que no han salido las cosas". "Estamos en una dinámica muy buena de trabajo pero hay que tener muy en cuenta a cualquier selección", aseguró el capitán.

