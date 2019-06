El clásico con Levy: el Real Madrid es favorito por Eriksen

El Real Madrid ha encarrilado su nuevo proyecto con el anuncio del fichaje del delantero serbio Luka Jovic. Al ex del Eintracht Frankfurt le seguirán Eden Hazard y Ferland Mendy. Pero el verano del equipo merengue va a dar mucho más de sí. Después de varios años sin apenas acudir al mercado por la explosión de la burbuja, con la consecuencia de unos precios de otro planeta, el Real Madrid está de vuelta.

El centro del campo también se verá reforzado. Mientras se ha especulado con nombres como los de Paul Pogba o Van de Beek, el que parece ganar enteros es el de Eriksen. El futbolista danés ha dado un paso adelante para jugar en el club blanco después de dejarse querer públicamente. "Siento que estoy en un momento de mi carrera en el que quizás quiero probar algo nuevo. Si me voy, espero que sea para mejorar. Para ello es necesario que el Madrid llame al Tottenham y le diga que quiere a Christian.", confesaba el futbolista.

Todo apunta a que se volverá a ver gran batalla en los despachos entre el Real Madrid y el Tottenham. Algo que se ha acabado por convertir en todo un clásico del verano. Daniel Levy, dueño de los spurs, es un hueso duro de roer en las negociaciones y aunque se peleó mucho por los fichajes de Gareth Bale y Modric en el pasado, casi hasta que sonase la bocina de la ventana de transferencias, con Eriksen es el club español el que tiene la sartén por el mango.

Eriksen celebra un gol con el Tottenham Reuters

El internacional danés es de esos futbolistas que acaban contrato en 2020 y que se han negado a renovar con sus clubes actuales este año. Mismo caso que Eden Hazard y como el belga, con el Real Madrid de trasfondo. Christian Eriksen sabe que el conjunto blanco le ha seguido la pista y que aunque hay otros centrocampistas en la agenda, debía dar un paso adelante para mostrar su total predisposición a llegar al Santiago Bernabéu.

Dudas con su futuro

El Real Madrid tiene todo a favor para hacerse con sus servicios. El jugador quiere dar el paso definitivo en su carrera, ya que tiene 27 años y en plena madurez futbolística, aún tiene por delante sus mejores años. Edad perfecta, gol y un estilo que recuerda al de un Luka Modric que encara la recta final de su carrera al más alto nivel. No en vano llegó a la final de la Champions League este curso que acaba de finalizar y militar en el conjunto español le da más opciones de hacerse con la deseada 'Orejona'.

4.129 minutos disputados, 51 partidos jugados, 10 goles marcados y 17 asistencias repartidas son el balance del centrocampista, quien, además es ambidiestro. Un punto más a su favor. Pero sobre todo cuenta con que su contrato vence en el año 2020 y que el paso para fichar por el Real Madrid ya lo ha dado. Levy sabe que el futbolista quiere irse al club de Concha Espina y que se podría arriesgar incluso a tener que dejarle irse gratis dentro de tan solo un año.

Christian Eriksen, en un partido del Tottenham Reuters

El propio Eriksen no ha descartado que si no consigue el objetivo de fichar por el Real Madrid, de ese famoso 'cambio de aires', no rechazaría prolongar su contrato con el conjunto londinense, aunque esto supiese dar un portazo prácticamente definitivo a enfundarse la elástica blanca. Parece que el culebrón se resolverá satisfactoriamente para el futbolista y también para el club español, que ganará, una vez más, un pulso al duro Levy.

