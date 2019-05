El Madrid ultima el fichaje de Hazard, mientras mantiene silencio por Neymar y Mbappé

El verano está cada vez más cerca y con el la próxima ventana del mercado de fichajes. Un periodo que supondrá un antes y un después en el futuro del Real Madrid. Los blancos preparan el nuevo proyecto de cara a la próxima temporada y son muchos los jugadores que están en la órbita del club, pero Hazard, Mbappé y Neymar son las joyas más codiciadas en Chamartín.

Los tres futbolistas encabezan la lista de prioridades del Real Madrid para la temporada 2019/2020. Tres fichajes de futuro, con los que liderar el nuevo equipo de cara a los próximos años. Sin embargo, se trata de operaciones de envergadura, muy complicadas de certificar.

La que parece más encaminada es la que a Eden Hazard se refiere. El belga está ansioso por cambiar de club y lo volvió a demostrar durante una entrevista concedida al Daily Mail, en la que señala que sus hermanos han cambiado de equipo y que solo falta él por seguir sus pasos.

Hazard con el Chelsea EFE

Una auténtica declaración de intenciones al Real Madrid, como las que viene protagonizando durante toda la temporada. Pero desde el conjunto blanco también le regalan los oídos al atacante del Chelsea: "Tengo mucho interés en que venga al Real Madrid y tengo mucha esperanza de que venga. Es uno de los grandes del mundo del fútbol", señalaba anoche Florentino Pérez en El Transistor de Onda Cero.

Hazard será el primer gran fichaje blanco

El máximo mandatario blanco llegó a la emisora de Atresmedia con la férrea convicción de no hablar de posibles fichajes, pero la presión pudo con su paciencia y acabó mostrando su deseo de vestir a Hazard de blanco. Florentino rehusaba hablar del belga mientras el Chelsea se encuentra casi en la víspera de jugar la final de la Europa League ante el Arsenal.

La final de Bakú entre Emery y Sarri es una de las claves del futuro de Hazard. El Madrid tiene atado su fichaje y podrá ser presentado durante la primera semana de junio, tal y cómo informó EL BERNABÉU. Además, en el Real Madrid pueden ser optimistas con su fichaje, ya que la IA de Olocip determinó que Hazard es el fichaje galáctico que mejor rendiría con Zidane.

Pero el jugador del Chelsea no sería el fichaje definitivo con el que el Madrid quiere romper el mercado. Para ocupar ese puesto el dilema blanco está entre Neymar y Mbappé. Dos operaciones de nivel intergaláctico y que implican un alto grado de complejidad para certificarlo.

Neymar y Mbappé: una operación de altos vuelos

En esta línea, al contrario que con Hazard, Florentino Pérez evitó en todo momento hablar de Mbappé y Neymar anoche. "No quiero que me lleve a un terreno al que no quiero ir, que es el de Mbappé", señaló a el mandatario a De La Morena en la entrevista.

El presidente del Real Madrid quiso recalcar su respeto a su actual club en numerosas ocasiones: "Ya el año pasado tuvimos que decir que no les queríamos. Y yo reitero lo mismo este año. Si les queremos hablaremos con sus clubes". La última frase deja entrever la prudencia con la que el club blanco quiere tratar dos temas tan delicados en el PSG.

Florentino Pérez y De la Morena, en Onda Cero. Foto: Twitter (@ElTransistorOC)

Las relaciones entre Florentino, Al-Khelaifi y el emir de Catar, se caracterizan por al cordialidad. El presidente del Real Madrid no quiere poner al club en un brete, como ya hiciera el Barça cuando se interesó por Verratti y el PSG terminó fichando a Neymar. Incluso el Madrid tuvo que sacar un comunicado el año pasado para desmentir el interés por Mbappé.

Prudencia y paciencia. Esa son las dos premisas del Real Madrid para intentar que Neymar o Mbappé aterricen en el Santiago Bernabéu este verano. El interés está latente, pero el Madrid no lventará sin levantar un terremoto contra el PSG.

