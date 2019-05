Ramos revive el gol de La Décima: "Es el mejor gol de mi vida, ya puedo morirme tranquilo"

Con motivo de la celebración del quinto aniversario de la consecución de La Décima por parte del Real Madrid, el club blanco ha entrevistado a Sergio Ramos sobre la final. El gran héroe del partido visionó los momentos más importantes del partido y analizó todo lo acontecido.

La Décima

"Han pasado cinco años pero parece que fue ayer. A pesar de que el fútbol pasa muy rápido, uno no deja de emocionarse. Fue mi primera Champions y se ganó cuando estaba prácticamente todo perdido".

Gol histórico

"Este gol cambió la historia de nuestro club, porque hacía mucho tiempo que no se ganaba la Champions. Le dije a mi madre que después de ese momento me puedo morir tranquilo, pase lo que pase. Es el mejor gol de mi carrera por todo lo que representa para el mundo del fútbol y para nuestro club".

Córner inolvidable

"Soy una persona muy optimista que hasta el último momento siempre pienso que todo es posible. Soñalaba con ese balón perfecto, que llegase para poder rematarlo y que acabse dentro. Y bueno, dicho y hecho. Fue un gran balón de mi hermano Modric. Fue donde tenía que ir. Ese balón no lo rematé con la cabeza, lo rematé con el alma".

Palabras de Casillas en el campo

"Casillas me dijo: "hermano, eres el puto amo te quiero. A él le tengo un cariño especial, son muchos años y somos muy buenos amigos"

Hablar antes de un momento importante

"En esos momentos siempre habla el mister y a mí también me gusta tener unas palabras. Nos dijo -Ancelotti- que pasara lo que pasara que nos ibamos con la cabeza alta porque habíamos dado todo en el campo".

Su familia

"La dedicatoria que hice tras la final fue a mi mujer -Pilas Rubio- y a mi hijo -Sergio- que acababa de nacer. Toda mi familia estaba en el estadio menos ellos, porque estaban en el hospital. Ese gesto era para ellos. También me acordé de mis abuelos. Mi abuelo me dijo: "algún día me tendré que morir y nunca te veré levantar una Champions".

Pócima del éxito

"Nunca dejé de trabajar, de ser constante y de tener esa ilusión por querer seguir conquistando la Champions. A pesar de llevar muchos aquí nunca perdí la esperanza de ganar".

Finales

"Las finales no se juegan, se ganan. Nosotros hemos tenido la suerte de jugar muchas finales de Champions y hemos ganado la mayoría".

Elogios a Florentino

"Fue un gesto muy cariñoso por su parte -Florentino Pérez-. Depositó su confianza en mí y eso me hace sentir más importante. Pude transmitírselo al equipo y tirar del grupo en los momentos importantes. Esa fusión que hicimos funcionó".

Primera vez en Cibeles

"Después de tantos es una alegría estar en Cibeles. Es un momento único que te llevas siempre".

Historia

"Será un gol que pasará a la historia. Es un trabajo de equipo, de grupo, de mucho sacrificio y esfuerzo. Necesitaba terminar el cuento con ese resultado. Pasaremos a la historia como equipo, no solo por el gol de Sergio Ramos".

