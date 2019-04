Paco Jémez: "Pensé que no iba a ganar nunca al Madrid, hay que celebrarlo"

Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, dijo este domingo, tras ganar al Real Madrid, que su equipo jugó "un partido espectacular en todos los sentidos" en el que sus jugadores actuaron "por encima de sus posibilidades". El Rayo Vallecano ganó 1-0 al Real Madrid con un gol en la primera parte de Adrián Embarba de penalti.

"Hemos hecho un partido espectacular en todos los aspectos frente a uno de los mejores equipos del mundo. Además, no soñaba en ganarle al Real Madrid en mi vida. Es verdad que no tenían la necesidad que teníamos nosotros y más allá de su profesionalidad y respeto a la tabla clasificatoria, no se jugaban tanto, pero no creo que sea para desmerecer nuestro trabajo", dijo Jémez, en conferencia de prensa.

"Hemos jugado por encima del limite de nuestras posibilidades y hemos ganado cuando más mérito tenía. Veníamos con esa presión y destaco a los míos. No estamos acostumbrados a ganar al Real Madrid y por eso estamos muy contentos", confesó.

Los jugadores del Real Madrid se lamentan tras el gol del Rayo REUTERS

Esta victoria supone una buena dosis de moral para el Rayo Vallecano antes de viajar la próxima jornada para medirse con el Levante, un rival directo por la permanencia. "Creo que el partido importante, el que nos va a posibilitar quedarnos o no, es frente al Levante, por muchas razones. Si ganamos al Levante tendremos muchas posibilidades de salvarnos, si no tendremos que hacer cábalas y seguir con el agua al cuello. Si ganamos al Levante daremos un paso muy importante", apuntó.

El arreón necesario para la permanencia

Para Paco Jémez lo más importante ahora es jugar como visitante de la misma manera que en Vallecas. "Quiero al mismo Rayo de Vallecas fuera y todavía no lo he visto. Quiero hablar con ellos y ver por qué damos un rendimiento tan alto aquí y fuera no. Con el Levante jugamos allí y espero que ganando al Real Madrid nos demos cuenta que podemos competir con cualquiera. Quiero ver al equipo ganar fuera de casa, algo que no hace desde hace mucho", señaló.

"Si mantuviésemos los números de casa con los de fuera nos salvaríamos de largo, pero de visitante son horribles. Hay que cambiar eso para ser un equipo consistente. Más allá de mantener la portería a cero con el Real Madrid, hemos jugado como un equipo motivado y espero que contra el Levante podamos seguir igual", concluyó.

