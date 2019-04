El Rayo Vallecano se impuso al Real Madrid después de un riguroso penalti de Vallejo, pero en un encuentro muy malo de los blancos, en el que no crearon ocasiones de peligro como para empatar o dar la vuelta al partido. Zinedine Zidane ha analizado ante los medios de comunicación la actuación de sus pupilos.

Zidane: "Estoy enfadado, hoy no puedo defender a mis jugadores"

Lectura del partido

"Hoy no hicimos nada desde el minuto uno y hasta el final. A todos los niveles, no solo al nivel del gol. A veces no marcas, pero puedes tener ocasiones. No hemos jugado a nada. Debemos estar enfadados. Yo estoy enfadado. Nuestra imagen hoy ha sido mala. Soy el responsable, no solo los jugadores. Hay que pedir perdón por lo que hicimos hoy. Todos".

Momento crítico

"Yo también tenía que vivir esto. Momento crítico, momento complicado. Pero nosotros no podemos jugar así".

¿Qué ha dicho a sus jugadores?

"Lo que dije a los jugadores se queda ahí. ¿Fútbol? ¿Actitud? Hoy mal todo. Malo todo. No nos hemos entregado. Hay partidos en los que hay dificultades, pero bueno. El rival hace su partido, pero nosotros no. No hicimos nuestro partido ni todo lo que podemos hacer cuando estamos en el campo".

Nada positivo

"Se acaba esta temporada para todos. Hoy, principalmente. El día del Getafe estuvimos enfadados pero había cosas. Hicimos algo. El día del Atlético de Madrid en nuestra casa hicimos cosas buenas. Hoy nada. Hoy cero, desde el inicio hasta el último minuto".

Hay que dar la cara

"Sí, pero tenemos que jugar los tres partidos. Nos quedan tres y tenemos que hacer otra cosa a lo de hoy. No podemos acabar así. No podemos dar todos esta imagen. Yo el primero. Tenemos que respetar el fútbol y lo que es el club. Vamos a tener que jugar mejor que hoy".

Sin defensa

"No, no. Pero hoy no podemos. Hoy no puedo defender a mis jugadores. Es la realidad de hoy, solo eso. No podemos jugar así. Pero no son solo ellos, yo soy el responsable, soy el que hace el equipo, habla con los jugadores y prepara al equipo. Algo tengo que ver yo también".

¿Está enfadado?

"Sí, estoy enfadado. No podemos hacer un partido de este nivel y con todos los problemas que hemos tenido a lo largo de toda la temporada, no entiendo cómo hemos hecho este partido. Después de los dos partidos que hicimos en casa a nivel de juego y ocasiones, no entiendo por qué hemos hecho este partido".

Nota positiva del final de curso

"El punto positivo del final de temporada es Raphaël Varane. Varane va a quedarse. Me he ido hace un tiempo y ahora he vuelto. No tengo ningún problema con eso. Ahora mismo la temporada tiene que terminarse, porque sí es verdad que tenemos complicaciones y no hay nada en juego. Es complicado. Hay que pensar en el futuro y acabar bien los tres últimos partidos".

[Más información: El Real Madrid vota nulo en Vallecas y el Rayo vence para seguir soñando con la permanencia]