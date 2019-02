Valverde: "La respuesta de Carvajal al Atlético fue algo genial"

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, habló en la rueda de prensa previa al partido que su equipo disputará este miércoles ante el Real Madrid en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey.

El entrenador extremeño comenzó valorando la mentalidad con la que saldrá su equipo, sabedor de que tienen que conseguir al menos marcar un gol: "Tenemos que intentar ir siempre a ganar el partido. Más teniendo en cuenta que si no marcamos, no pasamos, la idea es ir a marcar. Pero es lo que hacemos siempre, no hay variación con lo que solemos hacer".

A parte de El Clásico de Copa, el fin de semana llega un nuevo encuentro ante el eterno rival, esta vez en el campeonato doméstico, para Valverde es una semana clave: "Llegamos como llegamos a cada partido. Lo que dije en la previa de Lyon vale para cualquier partido. El partido de mañana es definitivo. Uno pasa a la final y otro se va fuera. Queremos pasar y estamos preparados. No es normal jugar dos partidos de esta envergadura en una semana, pero puede suceder. Es difícil que se dé el mismo resultado en ambos. Nuestra intención es separarlos y centrarnos en el primero, el sábado nos pilla lejísimos. Los dos partido son importantes".

A pesar de jugar en el Santiago Bernabéu, el conjunto azulgrana acumula buenos resultados en sus últimas visitas al estadio blanco, aunque para Valverde no es algo significativo: "Los precedentes no sirven para saber lo que va a ocurrir en el futuro. Es verdad que es un dato que indica lo que ha ocurrido hasta el momento, pero nos preocupa cómo ganar mañana".

Sergio Ramos y Leo Messi se saludan tras El Clásico de Copa REUTERS

No se mete en polémicas por el VAR

El entrenador del Barça valoró toda la polémica que se ha generado en torno al VAR tras el último partido en el que el Real Madrid se impuso al Levante por 1 a 2 con sendos goles desde el punto de penalti: "Estamos tranquilos con respecto a todo eso. Sabemos que la polémica estará ligada al fútbol y a otros deportes. Eso depende más de las personas que del propio deporte. Intentaremos ganar y ya está. Lo demás es accesorio".

Uno de los grandes momentos que dejó el partido ante el Levante fue la respuesta en redes sociales de Carvajal al Atlético de Madrid tras las quejas del conjunto rojiblanco por el VAR, para Valverde fue una gran respuesta, aunque no entró a valorar la acción sobre Casemiro: "No me digas que la respuesta de Carvajal no fue genial. No diré nada de la acción, salvo que espero que se recupere cuanto antes Doukouré, y no es ninguna ironía"

Por último habló sobre uno de los grandes peligros que tiene el conjunto blanco, Vinicius: "No me condiciona la alineación, pero es un jugador desequilibrante. Tiene desparpajo, velocidad... Si no juega él juega Asensio, Isco, Bale...".

