El mensaje del entrenador del Oporto a Militao: "Aquí hay reglas"

Éder Militao ha sido el protagonista en estos días en el Oporto. Sin embargo, el central no lo ha sido por sus grandes actuaciones en el terreno de juego, sino por algo bien distinto. El zaguero fue castigado tras una salida nocturna que duró hasta altas horas de la madrugada.

Por este motivo, Militao se quedó fuera de la lista de convocados para el partido contra el Tondela, que se disputaba este viernes. Sin embargo, su equipo no le necesitó para conseguir la victoria, ya que ganaron 0-3 y continúan como líderes de la liga portuguesa.

Tras el encuentro, el técnico del Oporto, Sérgio Conceiçao, acudió a rueda de prensa, donde fue preguntado por los periodistas por la situación de Militao. El entrenador fue contundente, aunque negó que haya habido problemas. "Los problemas no se resuelven porque no llegaron a existir. Aquí no hay caso Militao ni caso Conceiçao. Aquí está el Oporto", afirmaba.

Además, mandaba un claro mensaje al futbolista afirmando que en su equipo "hay rigor, disciplina y reglas". Sin embargo, señaló que "esto es una cuestión interna, pero no llegará a ser un caso", intentando restar importancia a lo ocurrido con el futbolista y su salida nocturna.

La resolución del conflicto

Además, Concieçao aseguró que "vamos a resolver el problema como resolvimos otras situaciones y viendo qué es lo mejor para el grupo". El técnico destacó que "todos merecen respeto, no sólo los que juegan. Todos son importantes". Sin embargo, reconoció que "mañana vendrá al entrenamiento. Cuento con él, claro".

El próximo martes, el Oporto vuelve a la competición. En este caso el rival será el Braga, y la competición la Copa de Portugal. Este duelo, junto al del Benfica del próximo fin de semana, servirán para ver si el problema con Militao ha quedado resuelto y vuelve a pisar los terrenos de juego.

