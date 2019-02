Asensio, ante su oportunidad: los Clásicos, el escenario para convencer a Solari

El Real Madrid afronta una semana dura. El conjunto blanco se mide al Barcelona hasta en dos ocasiones, en una serie de encuentros que decidirán el futuro de la entidad de Concha Espina en La Liga y la Copa del Rey. El cuadro merengue buscará dos victorias que le dejen en la final del torneo copero y le sirva para meter presión a los culés en la pelea por la competición doméstica.

Santi Solari cuenta con la gran mayoría de sus jugadores. Tras la vuelta de Isco Alarcón a los entrenamientos, el argentino cuenta con la plantilla al completo, a excepción de Marcos Llorente, que continúa lesionado. Gracias a esto, el técnico madridista cuenta con una gran cantidad de variantes para afrontar estos dos encuentros con garantías.

Uno de los jugadores que pueden hacerse con un puesto en el once titular en estos encuentros es Marco Asensio. El balear no está viviendo su mejor temporada en el Real Madrid. El joven futbolista no ha conseguido todavía mostrar su mejor nivel de forma continuada este curso, algo que esperan todos los aficionados madridistas. Sin embargo, ante el Ajax ya dejó entrever una mejoría en su juego, siendo clave en la victoria blanca en Ámsterdam.

Marco Asensio pelea un balón con el centrocampista del Real Valladolid Toni Vila EFE

Los duelos contra el Barça, la oportunidad de reivindicarse

Tras ser titular contra el Girona, frente al Levante tiene la última oportunidad de convencer a Solari de que merece un puesto como titular en los duelos de la Copa del Rey o La Liga frente al Barcelona. Asensio pelea con Lucas Vázquez y Gareth Bale por el puesto en el once titular, por lo que tendrá que pelear duro y convencer sobre el terreno de juego para conseguir ganarse el hueco en el equipo.

Asensio tiene que seguir la línea que comenzó a mostrar frente al Ajax. Además, en las temporadas que ha jugado en el Real Madrid, el balear siempre ha subido su nivel en los meses claves de la temporada. El exjugador del Mallorca ha sido importante para que la entidad de Concha Espina haya mantenido la línea ganadora que ha tenido en los últimos años, sobre todo en Europa.

El '20' madridista quiere seguir en esta línea esta campaña. El Real Madrid todavía tiene por delante la lucha por los tres títulos, y Solari necesita a todos sus jugadores al mejor nivel posible. Asensio ha demostrado que puede ser clave en los éxitos del equipo merengue, y su técnico le está dando minutos en cada partido para conseguir contar con el mejor Marco.

Asensio celebra con Modric su gol al Barcelona. REUTERS

El precedente de la Supercopa de España

Los dos encuentros frente al Barcelona no serán sencillos para el Real Madrid. Sin embargo, Asensio tiene un un buen precedente en el que fijarse. El balear fue clave en los Clásicos con los que abrieron la temporada los dos grandes del fútbol español el curso pasado en la Supercopa de España.

En la ida, jugada en el Camp Nou, le sirvieron poco más de 20 minutos para dejar callados a todos los aficionados culés. Empezó una contra en la que cogió el balón en su campo y, desde fuera del área, lanzó un auténtico misil a la escuadra de la portería del conjunto azulgrana. Pero, en la vuelta, redondeó su actuación con otro gol que certificó la victoria blanca.

Este año, Asensio todavía no ha jugado ninguno de los dos Clásicos como el Barcelona como titular. Esta semana podría tener la oportunidad de jugar frente a los Ernesto Valverde de inicio y comenzar a brillar como no ha conseguido hasta ahora en toda la temporada.

[Más información: Asensio recupera terreno en el Real Madrid]