Exequiel Palacios: "El Madrid es muy tentador, pero estoy tranquilo"

El mediocentro de River Plate, Exequiel Palacios, ha hablado con diferentes medios argentinos. Después de unos meses de noviembre y diciembre en los que se le relacionaba con el Real Madrid, ahora la joven promesa está mejorando sus prestaciones.

En cuanto a seguir en River, el argentino dijo: "Estoy tranquilo, muy contento por lo que logré con este club del que soy hincha. La verdad que es un orgullo poder estar acá, en el primer equipo de River. Disfruto de cada entrenamiento, de cada partido que me toca jugar, y lo hago con responsabilidad".

Como era previsible, el rendimiento de los actuales campeones de la Libertadores no rindieron al mismo nivel una vez se hicieron con el título en Madrid: "Marcelo nos lo dijo y nosotros lo trabajamos cuando arrancamos la pretemporada. No había que relajarse, había que venir con ganas de seguir creciendo y ganando cosas, que este club te lo exige continuamente. Yo sabía que tenía que venir preparado porque Marcelo, tanto a mí como a mis compañeros, nos iba a exigir para poder estar a la altura de lo que es River".

Una larga relación con 'El Muñeco'

Su relación con su entrenador es bastante especial: "Me conoce desde chico, de las inferiores. Tuve la suerte de que me subió a Primera División y me formó como jugador y también como persona. Me tocó bajar a Reserva dos años y después me vio maduro y con esas ganas de subir y afianzarme en Primera. Lo que rescato es que me está formando como persona, tanto a mí como a los chicos de inferiores. Espera el momento de cada jugador para explotarlo al máximo".

Exequiel Palacios, en la final de la Libertadores entre River Plate y Boca Juniors Reuters

Gallardo siempre estuvo al lado de Palacios para llevarle por el camino correcto, como el propio volante ha admitido: "A mi corta edad, hay muchas cosas que hacen los chicos y uno no puede hacer. Marcelo continuamente me está hablando. Cuando pasó lo del Real Madrid, él me ayudó, me aconsejó. Me dijo que si necesitaba hablar con él que lo hiciera y que me fuera cuando sintiera que estaba preparado"

"Me siento bien, con confianza y orgullosos de lo que logramos con River. El Real Madrid es muy tentador, pero estoy muy tranquilo y aprovecho cada entrenamiento y partido con mi club. Gallardo me mejoró en la agresividad. Me faltaba un poco eso a la hora de llegar al área para llegar al gol", admitió el argentino.

