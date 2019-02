Un '9' de hierro: Benzema, en el mejor momento de toda su carrera

Nadie duda de que el líder actual del Real Madrid es Karim Benzema. El '9' blanco se ha echado al equipo a las espaldas desde el comienzo de la temporada y, sobre todo, se ha notado su 'mano' en él desde que empezara el 2019. Lo muestra con sus brillantes actuaciones, sus números goleados (seis tantos en enero), pero también con su entrega y su compromiso.

Porque Benzema se está dejando la piel por el Real Madrid. En su primer año como tercer capitán blanco, el galo ha asumido su responsabilidad traduciéndola en trabajo y más trabajo. Se le nota en su físico, mucho más fino y definido que años anteriores, aumentando su participación en el equipo. No es casualidad que Karim, a estas alturas de la temporada, ya roce la barrera de los 3.000 minutos.

Solo Sergio Ramos lleva más minutos que él

Solo hay un jugador en todo el Real Madrid que ha jugado más que Benzema en estos meses de competición: el capitán Sergio Ramos. El '9' blanco lleva ya un total de 2.665 minutos disputados, todos ellos repartidos en 34 partidos. Y es que ahí sí, no hay nadie por encima de Benzema. Es el futbolista que más partidos ha jugado esta temporada con el Real Madrid.

Benzema celebra con Marcelo un gol con el Real Madrid Reuters

Nada frena a Benzema. Pese a todo lo que ha jugado, no se le ha visto ni un solo síntoma de desgaste. Cada partido se desfonda y ni siquiera haberse roto el dedo meñique le ha parado. El ariete francés se lo fracturó contra el Betis el pasado 13 de enero. Se tuvo que marchar en el descanso al ver que no podía jugar por el dolor y descansó al partido siguiente en Copa frente al Leganés. Parecía que iba a tener que parar, pero nada más lejos de la realidad, lleva cuatro partidos seguidos sin descanso.

Benzema no quiso pasar por quirófano

El peligro era que tuviera que haber pasado por el quirófano. Si Benzema se hubiera operado habría tenido que parar al menos tres semanas. No fue así porque no quiso. No era necesario que se operara y él lo rechazó. Lo hizo porque sabía que dejaba al equipo sino en un momento en el que se le necesitaba. Benzema estaba siendo el mejor y no podía dejar así a sus compañeros. No solo ha seguido jugando, sino que además lo ha hecho a un nivel sobresaliente marcando cinco goles en los últimos tres partidos.

Benzema, dolorido por un golpe en su dedo meñique REUTERS

Solari aún así le cuida. En el último partido contra el Girona, Benzema fue sustituido en el minuto 57 tras haber marcado un doblete anteriormente. No es que sea urgente ahora mismo que descanse, pero lo mejor es que se tome un respiro de vez en cuando y más con lo que se viene por delante en el próximo mes. Solari tiene la misión de mantener a Karim en su actual nivel de cara a los tres Clásicos, el derbi y la vuelta de la Champions League. Benzema lo juega todo, pero él se siente mejor que nunca.

