La contundente respuesta de Ramos en Twitter sobre las críticas antes del derbi

Muchas han sido las críticas que los jugadores del Real Madrid han recibido tras la última derrota liguera contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Los hombres de Lopetegui afrontaban dicho duelo justo después de que el Barcelona se dejase sus tres primeros puntos por el camino a costa del Leganés, logrando un triunfo histórico en Butarque.

A ello se le suma la presión de que en la próxima jornada, concretamente el sábado, el equipo blanco recibe al Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu.En la previa, Sergio Ramos publicaba en su cuenta de Twitter una imagen sin camiseta, mostrando su espalda tatuada y sentado sobre un balón, con el mensaje de "sobran las palabras", optimista de cara al derbi.

Sin embargo, el capitán del conjunto merengue iba a recibir una respuesta que posteriormente también tendría su réplica. El usuario escribía el siguiente texto al camero: "Iba a escribir una autocrítica, pero aunque me leyeras no me harías ni puto caso. Seguiremos animando al Real Madrid que todo pasa...".

Al percatarse de esto, el '4' blanco iba a hacer especial mención a dicho internauta, lanzándole el siguiente mensaje: "Las críticas constructivas siempre son bienvenidas, ayudan a mejorar como los ánimos ayudan a persistir". Finalmente, mostró su agradecimiento por una buena parte del cariño recibido: "Gracias a todos por el apoyo. ¡Juntos siempre!".

Sí os leo, llego a lo que puedo porque vuestras respuestas, afortunadamente, son muchísimas. Las críticas constructivas siempre son bienvenidas, ayudan a mejorar como los ánimos ayudan a persistir.Gracias a todos por el apoyo. Os esperamos mañana en el Bernabéu.¡Juntos siempre! https://t.co/uEKodVO6n3 — Sergio Ramos (@SergioRamos) 28 de septiembre de 2018

De esta manera, Ramos ha dejado cerrado cualquier debate que origine cualquier tipo de polémica que pueda repercutir en el vestuario del Real Madrid. La máxima prioridad de los hombres de Lopetegui es sacar el mejor resultado posible de un partido tan complicado como lo es un derbi, ante un Atlético que ha sabido ponerle las cosas complicadas en los últimos años.

Sin embargo, al margen del último tropiezo en el Pizjuán, el buen arranque liguero debe ser un importante factor a tener en cuenta, pues el equipo en todo momento ha transmitido buenas sensaciones ha conseguido victorias importantes. Por tanto, la visita del Atlético se presenta como una gran oportunidad para volver a la senda del triunfo y brindar una nueva alegría a la afición.