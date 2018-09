El show del hijo de Marcelo en la alfombra verde de The Best

El hijo de Marcelo en la alfombra verde de la gala de The Best

THE BEST

Este lunes 24 de septiembre se ha dado una de las citas más esperadas e importantes del año, The Best Fifa Football Awards 2018, en Londres. La incógnita sobre quien será el galardonado con tan relevante premio por fin se dará a conocer -aunque todas las miradas apuntan a Modric-, y uno de los que no ha querido perderse la cita ha sido Marcelo.