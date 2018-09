Bale, el gran olvidado: un año para asaltar el 'The Best'

THE BEST

Este lunes se premian a los mejores jugadores de la temporada. Londres acoge la gala 'The Best' y las estrellas irán desfilando por el escenario hasta que Luka Modric ponga el broche a la cita recogiendo el premio que le acreditará como el mejor futbolista del mundo. El croata es el claro favorito de la terna de candidatos en la que, además, se encuentra Cristiano -quien no acudirá a la gala- y Salah.

El Real Madrid volverá a ser el gran protagonista de la fiesta, pero habrá una notable ausencia, la de su estrella Gareth Bale. El galés tenía casi imposible entrar entre los tres finalistas, pero parecía una obviedad que sí estaría al menos en la lista de nominados al FIFPro, el mejor once de la temporada. Hasta quince delanteros fueron nominados a ocupar una de las tres plazas del ataque de la formación, pero ni rastro del Expreso de Cardiff. Los escogidos eran: Benzema, Cavani, Dybala, Griezmann, Kane, Lewandowski, Lukaku, Mandzukic, Mané, Mbappé, Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, Salah y Luis Suárez.

La temporada de Bale no fue, ni mucho menos la mejor de su carrera en el Madrid. Las lesiones volvieron a lastrar su curso y cuando volvió, no tenía un hueco en el once de Zidane. Pero algo cambió en él en la recta final. Su nivel fue subiendo conforme se acercaba la final de la Champions y ahí explotó. Bale fue el héroe con su doblete, con una chilena que aspira al premio Puskas al mejor gol de la temporada. Fue el MVP de La Decimotercera, pero no le valió para entrar entre los candidatos, mientras que otros como Lukaku, Cavani o Luis Suárez tuvieron mucho menor recorrido en competiciones internacionales.

Gareth Bale celebra un gol EFE

Fin a la hegemonía Cristiano - Messi

Bale fue el gran olvidado de las nominaciones, pero casualmente la presente gala 'The Best' le abre de par en par una enorme puerta. La hegemonía Cristiano - Messi ha 'muerto'. Después de una década de dominio absoluto de todos y cada uno de los premios a mejor jugador del mundo (Balón de Oro y The Best), este año no será para ninguno de ellos que ni siquiera estarán en la gala. Modric ha conseguido lo que parecía que no llegaría nunca y ha mostrado el camino a una extensa lista de eternos aspirantes a hacerse con el trono que han compartido el portugués y el argentino. Bale es uno de ellos y este año tendrá más fácil que nunca asaltarlo.

Bale toma las riendas del Real Madrid

La salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid le ha dado las riendas del trece veces campeón de Europa. Bale llegó hace cinco veranos con el objetivo de ser el relevo del '7', quien hasta sus 33 años no ha salido del club blanco. El rendimiento mostrado por Cristiano temporada tras temporada le cerraban las puertas a Bale, pero ahora es su momento. 2019 debe ser su año y ya ha comenzado el curso en una forma increíble. De las estrellas mundiales, es de los que mejor han comenzado la temporada y busca dar continuidad a su actual nivel. De seguir así, acompañado de un gran triunfo colectivo con el Real Madrid, le catapultaría con toda seguridad entre los tres mejores jugadores del mundo.

Bale ha rozado la gloria en más de una vez. Ha estado hasta en cuatro ocasiones entre los nominados al Balón de Oro (2013, 2014, 2015, 2016). Desde entonces nunca ha estado entre los candidatos y hasta ahora no se ha colado nunca entre los finalistas, salvando el premio al mejor jugador de la UEFA de 2016. Bale lleva años sin ser tenido en cuenta, pero está motivado para cambiarlo este mismo curso. El Balón de Oro es sueño, como tanto su agente como él mismo han reconocido en público. En una gala en la que ha sido olvidado, comienza su camino hacia convertirse en el mejor del mundo.