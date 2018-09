Florentino Pérez salvó al Madrid en el 2000: "Sin decir nada avalé 147 millones"

Esta mañana ha tenido lugar la Asamblea General y Extraordinaria de Socios Representantes, la cual ha sido encabezada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien entre otros asuntos, ha estado escuchando atentamente las opiniones de los socios respecto a las obras del nuevo Santiago Bernabéu.

Un socio le presentaba el interrogante acerca del porqué no financiaba él la remodelación por ser rico. "Esas personas que hoy hablan pueden hacerlo gracias a que yo avalé cuando vine aquí 147 millones de euros. Y lo hice porque en el 2000 la deuda era enorme y los ingresos eran muy inferiores a los gastos", comenzada manifestando.

"Aquí no cobraba ningún jugador. Y teníamos que comprar a los grandes jugadores y escuché que me iba a quedar con el Madrid, que estaba loco, y yo pagando. Los mejores jugadores del mundo creía que nos iban a sacar de la ruina económica y así fue", garantizaba.

Declarando con rotundidad que: "con un presupuesto de algo más de 100 millones me arriesgué a comprar a Zidane y pasamos de 100 a 300 y pudimos pagar las deudas. Esos señores que se meten conmigo les digo que si me hubiera quedado con el club, que hubiera podido, esos señores no podrían hablar hoy".

"Tenía un gran coste poner el nombre del Real Madrid. No era gratis. No tengo la culpa de que recurran aquí todo y hemos logrado aún así cumplir con los dos objetivos que he dicho. Las tiendas y el tour se multiplicarán por cuatro y todo el mundo lo discute", proseguía anunciando.

Remodelación del Estadio Santiago Bernabéu

Amenazas hacia su persona

"Cuando me pongo el gorro de presidente me lo pongo para todo. Y a los violentos que les invito a que se incorporen, pero tengo que acabar con la violencia. No sé cuántas veces me pintaron la casa y hasta la tumba de mi mujer, que no lo había dicho hasta hoy. Pero si soy presidente tengo que hacer cosas que no se pueden hacer, que no revendan los abonos a asociaciones internacionales que no se puede hacer, que no se cuelen en las Asambleas...", afirmaba.

El préstamo

El presidente del conjunto de Concha Espina proseguía con que: "en 2004 no nos daban dinero en estas condiciones. Ahora las hay, endeudarnos a largo plazo a interés fijo. Y son seis socios los únicos que se han dirigido al Real Madrid para preguntar por este tema. No quiero que a nadie le contamine esa pequeña marea que va en contra de los intereses del Real Madrid. Los estatutos dicen claramente que para endeudarnos con más del 20% es competencia de esta Asamblea. Tenemos la representatividad legal de todos los socios para hacer esto".

Los riesgos

"Traer a un jugador que vale mucho dinero más su salario de seis años vale más que esto. Esto es una cosa sencillísima y resulta que cambia el mundo de esta institución. No voy a meter a nadie en ningún lío. Hay gente que no quiere que mejoremos, nada más", confirmaba sin duda alguna.