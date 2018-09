Víctor Sánchez del Amo: "En el Real Madrid ha habido una liberación de talento"

El Real Madrid ha comenzado la temporada de Champions League como un tiro. Su gran juego se tradujo en una victoria aplastante ante una Roma a la que no dio ninguna opción. Isco, Bale y Mariano fueron los goleadores de un encuentro en el que los madridistas no echaron de menos a un Cristiano Ronaldo que el mismo día fue expulsado en Mestalla por roja directa.

Víctor Sánchez del Amo ha hablado sobre cómo afecta al conjunto blanco la marcha del futbolista portugués. Para el entrenador, en el club merengue ha habido "una liberación de talento" y aunque la salida del '7' "es una pérdida importante" porque es un jugador de los que "marcan una época", su protagonismo y los focos que acapara hacen "inevitable" que tape el talento de otros futbolistas.

El Madrid "siempre se ha caracterizado por tener grandes jugadores" y nadie duda de que el nuevo jugador de la Juventus lo es, ya que siempre "ha dado un rendimiento sensacional", pero en el club se ha podido dar "ese efecto de freno" que provoca el tener una "figura tan importante".

Marco Asensio dispara a portería frente al Athletic EFE

En el club merengue lo que ha habido es "una liberación de talento" que ha provocado que los jugadores que estaban por detrás hayan dado un paso adelante y futbolistas como Asensio son un gran ejemplo de ello. La llegada de Lopetegui también ha ayudado a ello porque es "un entrenador sensacional" y con una capacidad de manejo del vestuario "a nivel emocional altísima", tal y como asegura el exfutbolista.

El nuevo técnico blanco no pudo tener mejor estreno en la Champions League no solo por el resultado ante todo un semifinalista la temporada pasada, sino por como a través de una posesión inteligente y una gran presión alta consiguió someter a su rival de tal forma que no solo fue corto el resultado sino que los italianos no tuvieron ninguna opción de poder sacar algo positivo del encuentro.