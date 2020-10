Doncic, ¿en los Lakers del futuro?: "Sí, me gusta"

Los Angeles Lakers atraen la atención de toda la NBA tras conquistar el anillo contra Miami Heat el pasado domingo. Los campeones lo acaparan todo y la pregunta que muchos se hacen es: ¿qué ocurrirá con el futuro de la franquicia? Lo que está claro es que LeBron James seguirá al frente del equipo, pero el resto son dudas que esperan que se puedan resolver más pronto que tarde.

Sin ir más lejos, Anthony Davis, hizo saltar los rumores tras asegurar que no estaba 100% seguro de su continuidad en los Lakers de cara a la próxima temporada. El pívot de Chicago queda libre y ofertas no le faltarán. Sin embargo, Magic Johnson, que conoce bien la situación, no se muestra preocupado y despeja el futuro de Davis.

"Pueden repetir triunfo la próxima temporada perfectamente. No querrá irse de aquí y no tener a un tipo como LeBron James jugando a su lado. Se mejoran el uno al otro", ha dicho Magic sobre el futuro de Anthony Davis. "Simplemente le dirán, 'Anthony Davis, ahora es tu equipo, ve y lleva a los Lakers a los próximos cinco o seis campeonatos", añadió después.

Doncic celebra una canasta con los Mavs Reuters

Y cuando LeBron se vaya, ¿quién será el que llegue para ocupar su lugar? Esa pregunta ronda por la cabeza de muchos y el periodista que entrevistó a Magic Johnson en ESPN First Take le dio un nombre: Luka Doncic. La respuesta gustó a la leyenda de los Lakers: "Sí, es cierto. Luka a los Lakers... me gusta". No será fácil ya que a Doncic aún le quedan dos años de contrato con los Mavs, que luego podrán ampliarlo de forma unilateral por cuatro temporadas más.

Lakers, favoritos en las apuestas

Los Angeles Lakers, que el pasado domingo lograron su decimoséptimo título de la NBA, ya parten como los favoritos para revalidarlo en el 2021 dentro del mundo de las apuestas de los casinos y hoteles de Las Vegas.

El triunfo de los Lakers frente a los Heat de Miami tras imponerse en el sexto partido por 106-93, tienen +375 a su favor de volver a llevarse el anillo de campeones.

Sus vecinos, Los Ángeles Clippers, a pesar de la eliminación en las semifinales de la Conferencia Oeste frente a los Nuggets de Denver, se presentan como los segundos candidatos a conseguir el título de liga en el 2021 con +400 y los Bucks de Milwaukee, la decepción de los pasados playoffs en la Conferencia Este, ocupan el tercer puesto (+550).

Los Warriors de Golden State, que esperan tener a todas sus estrellas recuperadas, se colocan en cuarto lugar con +800.

Los Nets son quintos en la lista de los candidatos al título de la NBA del año pasado y los Celtics de Boston que fueron eliminados en las finales de la Conferencia Este por los Heat quedan en sexto lugar

[Más información: Anthony Davis deja entrever el divorcio con LeBron James y Los Ángeles Lakers]