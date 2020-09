Laprovittola y su mejor partido con el Real Madrid: "Intento dar el máximo todos los días"

El Real Madrid se llevó su tercera victoria consecutiva en el comienzo de la Liga Endesa y lo hizo ante el Joventut de Badalona por 64-87. El mejor del partido fue Nico Laprovittola, quien firmó su mejor actuación individual desde que viste la elástica blanca.

El argentino fue el MVP del partido, pero también se ha convertido en el MVP de la jornada 3 de la ACB gracias a sus 22 puntos -con cinco de siete en tiros de dos, tres de cinco en triples y tres de tres en tiros libres-, 4 rebotes, 5 asistencias y 3 recuperaciones.

31:26 minutos estuvo sobre la pintura un Laprovittola que consiguió 32 de valoración, superando así su anterior mejor marca que era de 23 créditos. Además, hay que poner de relieve que esos 22 puntos ante el Joventut de Badalona significan también su récord de anotación como jugador del Real Madrid.

Laprovittola se marcha de su defensor Twitter (@RMBaloncesto)

El argentino ha hablado después de su mejor actuación como madridista: "Estoy intentando dar el máximo todos los días y hoy las cosas salieron bien. Estamos entrenando todos a un gran nivel. Hay competencia pero esto es el primer nivel y el que quiera jugar se tiene que adaptar a lo que hay y lo que venga".

"Estamos para ayudar. Badalona es un lugar especial, siempre lo he dicho. Me da lástima que no haya público pero siempre es bonito venir", ha añadido un Laprovittola que durante el verano fue uno de los protagonistas por hablarse de su posible salida del conjunto merengue. Pero, finalmente, se queda a las órdenes de Pablo Laso en la 2020/2021.

El técnico también dio la enhorabuena a sus pupilos tras la victoria en el Olímpic de Badalona: "Los bases han trabajado muy bien y estoy contento por la victoria conseguida, que nos mantiene en lo alto de la clasificación. Tisma está trabajando muy bien y se lo merecía jugar. Lo ha hecho de 4, aunque no es su posición natural, pero sabemos que necesitamos a todos los jugadores".

Decisión final

Fue el pasado mes de agosto cuando el propio jugador confirmó que continuaría en el Real Madrid. "Terminamos la Fase Final en Valencia, en un principio lo de Facu no estaba tan claro así que el Madrid podía pensar en contar con él, estaba Alocén y por ahí a mí me tocaba salir", dijo en una entrevista para Básquet Plus.

"Empecé a ver opciones, pero después el Madrid, conforme se iba dando todo, me dejó claro que quería que me quedara y no me dejaron salir. Así que aquí estoy, esperando que empiece la pretemporada con el Madrid y punto. Ellos me dejaron buscar otras alternativas, pero al final decidieron que me quedara. Yo no tenía poder de decisión, porque el Madrid era el que tenía mi contrato", reveló entonces 'Lapro'.

Campazzo, Deck y Laprovittola celebran la Supercopa con el Real Madrid de Baloncesto ACB MEDIA

Fue el propio Pablo Laso el que le dijo todo lo que necesitaba saber: "Hablé con él. Me dejó las cosas claras: cómo son, cómo fueron y cómo iban a ser y bueno, creo que era lo que yo quería, tener una conversación con él. Creo que lo voy a hacer bien, que voy a encajar perfectamente en el equipo y que tras este primer año de adaptación lo que viene va a ser mejor".

