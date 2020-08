Louis Bullock: "Un policía me insultó y me hizo llorar en la Calle Serrano porque era negro"

Louis Bullock fue un excelente jugador del Real Madrid de baloncesto procedente de Estados Unidos. Considerado como uno de los mejores extranjeros que ha pasado por la entidad blanca, se trata de una voz autorizada para hablar sobre lo que está sucediendo en la NBA y en Estados Unidos con el tema del racismo. Además, apunta que él también ha vivido momentos desagradables aquí en España.

En particular, el mítico escolta del equipo madridista recuerda un terrible episodio que sufrió por culpa de un policía que lo paró en la conocida Calle Serrano de Madrid, solo por ser negro, tal y como apunta el propio Bullock. Según Louis, este agente se excedió con él y lo trato de forma vejatoria solo por su color de piel.

"Yo tuve un momento malo, en Madrid. Fue en la Calle Serrano. Hubo un policía que me trató muy mal, quiso que me moviese rápido, había tráfico y empezó a insultarme y a tratarme mal. A mí me sentó muy mal lo que me dijo, estuve llorando, aquel policía fue racista conmigo. Me hizo llorar, solo porque era negro".

Bullock hablanco con Sergio Llull Twitter (@sweetlou_22)

Así relataba su horrible experiencia Louis Bullock en el programa A Diario de Radio MARCA, completamente dolido y apesadumbrado al recordar tan lamentable suceso. Por eso, el exjugador de baloncesto se muestra tan consternado por lo que está pasando en Estados Unidos, porque considera que es un problema cultural tan grave que lo sufren desde niños.

"Sobre esto hay que hablar con los niños. Cada vez que los hijos negros salen de casa los padres les dicen que tengan cuidado, eso no pasa con los niños blancos. Me duele mucho ver estas cosas, y ahora porque hay cámaras y se puede grabar. Antes pasaban cosas que la gente no veía y cómo no se había grabado nadie te creía".

Bullock junto a su familia Twitter (@sweetlou_22)

Además, Louis recalca en la importancia de que ahora haya elementos de filmación, cámaras o móviles que en cualquier momento pueden grabar lo que pasa, como sucedió con los ataques a George Floyd o Jacob Blake es algo muy importante porque es la mejor manera de demostrar lo que pasa.

La posibilidad de grabar las cosas

Antes, al no haber posibilidad de grabar, siempre era la palabra del agresor contra la del agredido, y en muchos casos este no tenía credibilidad por su raza o su nivel social, sin embargo ahora el problema ha crecido porque todos pueden ver lo que sucede, tal y como afirma Louis Bullock.

"Hace años no había móviles para grabar. Antes era mi palabra contra la suya y siempre les creían a ellos. Tengo 44 años y cuando salgo de mi casa en cualquier momento puede pasarme algo".

El sentir de Bullock es el de tantas personas estadounidenses y el de tanto afroamericanos que aun se sienten desprotegidos tras ver los últimos sucesos que han ocurrido al otro lado del Atlántico, donde la situación es cada vez más difícil. Los ataques policiales racistas dejan tras de sí una estela de crispación, manifestaciones y altercados que sin duda no hacen ningún bien ni para la sociedad ni para el país.

