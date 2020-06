Victoria insípida del Real Madrid en el último partido de la temporada

"Hemos vuelto. Desde luego no hemos ganado, pero me quedo con el #VolverEsGanar. La situación es la que era, no me voy contento, me habría gustado ganar pero valoro lo que ha sido el equipo durante el año: ganar Supercopa y Copa, ir 2º en Liga Endesa y Euroliga...". Pablo Laso pic.twitter.com/jhIz1IxslK