Pablo Laso, sobre la Fase Final de la Liga Endesa: "Nunca había jugado una competición así"

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, se mostró confiado por "el trabajo del equipo" pero reconoció que está Fase Final de la Liga es "una incertidumbre".



Laso comenzó sus declaraciones, en rueda de prensa telemática, con un mensaje de apoyo y recuerdo a "todas las familias que han sufrido con esta pandemia" y valoró esta "vuelta a la normalidad" que para ellos es "jugar al baloncesto y que los aficionados disfruten".



El técnico comentó que su equipo "ha trabajado bien" y que solo tenía "palabras buenas para ellos" y que "todos están deseando empezar a jugar".

El Real Madrid de Baloncesto en un entrenamiento en la Fase Final de Valencia

Las bajas del equipo

Respecto a los doce jugadores con los que afrontará el partido ante el Gran Canaria, el entrenador del Real Madrid facilitó pocas pistas.



"Daremos de baja a Mejri y de alta a Randolph. Luego, tenemos tres extracomunitarios así es que uno se quedará fuera, pero esperaremos hasta dos horas antes del partido para tomar una decisión", apuntó.



Este primer partido será especial.



"Nos hemos preparado lo mejor que hemos podido. Primero en el aspecto físico y luego, poco a poco, en el técnico y táctico, pero sin pensar demasiado en los rivales. Lo único que tengo en mente es a mi equipo, porque el Gran Canaria jugó el último partido el 8 de marzo", indicó.

Una Fase Final sin público

Sobre la ausencia de público, Laso cree que será un factor que será igual para todos los equipos de la competición.



"Me acuerdo de cuando jugamos la final de Liga aquí contra el Valencia. El público fue un factor importante, pero ahora será igual para todos, aunque Bojan Dubljevic ha dicho que él parte con ventaja porque conoce mejor las canastas", comentó entre sonrisas.



El entrenador no pudo comparar el nivel de su equipo actual con el que tenían en marzo antes del parón.



"La situación en marzo era totalmente diferente, estábamos jugando cada tres o cuatro días un partido. Ahora hemos empezado casi de cero, sobre todo en lo físico. Es difícil comparar al equipo de marzo con el de ahora, pero espero que llegue al mismo nivel o incluso lo supere. Siempre espero mejoras de mis jugadores", finalizó Pablo Laso.

La voz del capitán

Junto a Pablo Laso compareció Felipe Reyes, capitán del Real Madrid, que comentó que después de tres meses de parón es difícil saber el nivel de juego del equipo y que no será hasta después de haber jugado contra el Gran Canaria cuando conocerán "el momento" en el que están.



Reyes tuvo unas palabras de recuerdo para los que han sufrido con la Covid-19. "Quiero enviar un mensaje de apoyo y ánimo a todos".



En cuanto al objetivo del equipo en esta Fase Final, fue claro.



"El equipo está muy ilusionado por acabar bien la temporada y luchar por el título de Liga. Es nuestro objetivo. Por eso hemos trabajado duro y creo que venimos en un buen momento", dijo.

Felipe no quiere hablar de renovaciones

Aunque no se ha hecho público todavía, el capitán parece que va a seguir jugando una temporada más.



"Estoy centrado en esta Fase Final. No es momento de hablar de renovación y lo único que quiero es competir y dar lo máximo al equipo", resaltó.



La vida en Valencia está siendo "dura" para todos los equipos.



"Mentalmente es duro estar concentrados en un hotel y no poder salir a la calle, ni a cenar en la ciudad con el equipo, pero tras la dureza de los entrenamientos físicos de los primeros días ya nos hemos acostumbrados y el cuerpo vuelve a estar preparado para competir", apuntó Reyes.

Felipe Reyes en un entrenamiento con el Real Madrid

"En marzo estábamos bien, aunque teníamos a gente lesionada. Mañana sabremos en qué momento estamos. Desde luego, lo que está claro es que cuando nos pongamos a competir, sabremos dónde estamos", finalizó Felipe.

