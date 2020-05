Rudy revela el guion del Real Madrid: el viernes, los test del coronavirus

El Hormiguero continúa contando con algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional pese a la crisis del coronavirus. Aunque de forma telemática, Rudy Fernández 'ha visitado' el programa que presenta Pablo Motos este martes 5 de mayo. Lo ha hecho unos días antes de pasar el pertinente test del coronavirus previo al regreso de los entrenamientos en Valdebebas.

El balear ha señalado que pasará el test este viernes y que ya el lunes se volverá a entrenar en la Ciudad Real Madrid, aunque al principio serán sesiones individuales, tal y como marca el plan de desescalada del Gobierno. Juan Carlos Sánchez, director de la sección de baloncesto, ya había confirmado a EFE que no han querido "precipitarse" y que "el lunes comenzarán los entrenamientos de forma individualizada".

"Por lo que nos van diciendo desde el Real Madrid, este viernes nos harán los test, necesitan 48 horas para saber los resultados. Así que el lunes podríamos empezar a entrenar de forma individual. Después de estar dos meses en casa tendremos que hacer una mini pretemporada para ponernos en forma lo más rápido posible para afrontar el tramo final de la competición", ha comentado Rudy.

Todavía no se sabe si se reanudará la temporada de la ACB ni cuándo será viable este esperado regreso. Algo similar a lo que pasa con La Liga. Lo que ve más complicado Rudy es cómo será el tema con los guantes: "Para mí sería una tontería jugar con guantes. Al fin y al cabo todo el mundo piensa que la máscara y los guantes son importantes, pero en nuestro deporte lo más importante son las manos y además hay contacto. Te hablo sin saber mucho porque no nos ha llegado mucha información al respecto".

El confinamiento de Rudy

El madridista ha bromeado con el tema de sus hijos y ha reconocido que era más permisivo con su hijo que con su pequeña, afirmando que no sabe el motivo por el que con ella tiene más cuidado. Tampoco se ha olvidado de hacer un repaso a sus famosos vídeos de Tik Tok con su mujer, la modelo Helen Lindes.

Rudy Fernández, durante un acto EFE

"Los Tik Tok con mi mujer me están matando. Lo quiere hacer tan perfecto que al final... -risas-. Yo le dijo que cojo una pelota y la meto en una canasta, pero ya está. Por las noches me dice 'mañana hay que hacer este gesto porque está sucio...' y yo pienso 'de qué me está hablando'", ha bromeado el jugador.

