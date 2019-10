Simon y las pérdidas matan a un Real Madrid sin alma contra Anadolu Efes en Turquía

El Real Madrid vuelve a perder fuera de casa esta vez contra Anadolu Efes. Las constantes pérdidas en la primera mitad lastraron a un equipo merengue inseguro en ataque y notable en defensa. Los de Ataman, mejores en el global del choque, supieron aprovechar las flaquezas de un débil conjunto blanco. [Narración y estadísticas: Anadolu Efes 76-60 Real Madrid]

Con la zona VIP del Sinam Erden Arena entregada y con multitud de asientos vacíos debido a los multitudinarias retenciones de la ciudad de Estambul, arrancaba un choque que también iba a tener atascos, pero en los aros. Eso sí, comenzó el Madrid con una enorme puntería desde el perímetro. Los triples de Randolph marcaban el camino de un Real Madrid que no preveía la crisis que se le avecinaba.

¡TRES TRIPLAZOS para el @RMBaloncesto nada más empezar! ¡Y cuidadito con Randolph que ha empezado con la mano caliente! #EuroligaDAZN ◘ pic.twitter.com/JxzhMKsxrz — DAZN España (@DAZN_ES) October 24, 2019

El 0-9 de parcial inicial que lograban los blancos era detenido con acierto por Ataman. El técnico turco ajustaba las piezas, pizarra en mano, y se encomendaba a la magia de Larkin y a una defensa intensa. Todo salía a pedir de boca para los otomanos. El base norteamericano anotaba y el Madrid se hundía en un cenagal como Ártax en La Historia Interminable. Si el equipo merengue era el triste caballo que se negaba a salir del lodo, Laso era Atreyu con sus gritos desde el lateral del campo intentando cambiar la situación.

El Madrid reacciona a las pérdidas

Probó de todo el técnico blanco para sacar a su equipo de una crisis que le situó 18-11 al inicio del segundo cuarto, y que llegó tras un parcial de 18-2 para Anadolu en apenas 7 minutos. El Madrid, con el barro a la altura del gaznate, necesitaba trabajar en defensa para no hundirse más en las arenas movedizas a las que habían llegado tras la multitud de pérdidas (11, en el ecuador del segundo periodo).

Con Llull, Deck y Mickey respondiendo en tareas defensivas, los blancos cogían aire y Laso también. El trabajo atrás, excelso en casi toda la primera mitad, y seis puntos casi consecutivos del base balear mantenían al Madrid vivo en el choque. Las pérdidas no cesaban y todo aquel que estuviera viendo el partido no podía entender como los blancos seguían no sólo vivos en el partido si no que se marchaban al descanso por encima en el marcador (29-31).

Simon mata al Madrid

Volvía el partido del parón y con él retornaba la 'torrija' del Madrid. Anadolu comenzaba muy enchufado, olvidando los últimos minutos del segundo periodo, y encadenaba una serie de buenos ataques para un parcial inicial de 15-5. Durante este bache en el camino del Madrid, un alley-oop fallado por Tavares servía para reafirmar el mal momento que vive el pívot madridista.

De la mano de Rudy y de Deck, nuevamente, el Madrid respondía al parcial desde el perímetro. Pero si los de Laso se acercaban, aparecía Simon para evitar la reacción blanca y mantener los seis puntos de distancia que lograron en el comienzo del tercer periodo. Las sensaciones no eran buenas en el lecho blanco y con 56-50 se llegaba al último periodo.

Dunston, durante el partido entre Anadolu Efes y Real Madrid @anadoluefessk

Si Krunoslav Simon terminaba el tercer cuarto anotando, el último parcial lo iba a comenzar de la misma manera. El croata estaba siendo un dolor de cabeza enorme para los blancos y, con 15 puntos, estaba siendo el verdugo del Madrid. 7:20 minutos quedaban para el término del partido y las penas en el equipo blanco se reducían. Con Carroll y Mickey, el Madrid iniciaba su intento de rebelión con el cronómetro jugando en su contra.

Pero la rebelión se quedó en eso, en intento. El bochornoso porcentaje del equipo de Laso en tiros de dos (23%) acabó por hundir al equipo blanco a falta de 4 minutos para el final cuando Anadolu llegó a su máxima hasta ese momento del partido (69-55, minuto 36).

Lo que se vio en los últimos minutos de partido sólo sirvió para hacer más daño a un Real Madrid que, tras la derrota en Kaunas vuelve a entregar la cuchara lejos de casa en Euroliga. Si el Madrid quiere conquistar el viejo continente en 2020 como hiciera en 2018, no puede permitirse 16 pérdidas y un paupérrimo 23% en tiros de dos. Finalmente, Ártax acabó ahogado en los lodos turcos, pero, a diferencia de la novela de Michael Ende, Atreyu y su caballo si tendrán oportunidad de volver a cabalgar juntos. Esto no ha hecho nada más que empezar.

Anadolu Efes 76–60 Real Madrid

Anadolu Efes: Micic (12), Larkin (9), Simon (17), Peters (0), Dunston (17) – quinteto inicial – Anderson (2), Balbay (0), Gecim (-), Beaubois (6), Pleiss (0), Singleton (13), Sanli (-).

Entrenador: Ergin Ataman.

Real Madrid: Campazzo (5), Rudy (9), Taylor (0), Randolph (6), Tavares (0) - quinteto inicial - Llull (14), Laprovittola (0), Causeur (0), Deck (10), Garuba (-), Mickey (10), Carroll (6).

Entrenador: Pablo Laso.

Árbitros: Lamonica, Jovcic, Nedovic.

Parciales: 15-11| 14-20| 27-19| 20-10|

Incidencias: Partido correspondiente a la Jornada 4 de la Euroliga, disputado en el Sinam Erden Dome, Estambul (Turquía).