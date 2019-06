Rudy y Campazzo meten al Madrid en la final tras derrotar al Valencia Basket

El Real Madrid jugará la final de la Liga ACB tras derrotar al Valencia Basket en un partido muy intenso. El equipo blanco se escudó en Rudy Fernández para igualar el acierto exterior del conjunto local en la primera parte. Tras el descanso y una pelea titánica entre ambos cuadros, el vigente campeón silenció La Fonteta y se mete así en su octava final consecutiva. [Narración y estadísticas: Valencia Basket 78-85 Real Madrid]

El partido comenzó con un Valencia Basket muy intenso y con la intención de dar un puñetazo encima de la mesa. El Real Madrid contrarrestó el inicio local con el lanzamiento exterior, donde mantiene un porcentaje pocas veces visto en unos playoffs. El plan inicial de Ponsarnau fue parar a Anthony Randolph, que les creó muchos problemas en los dos primeros choques.

Los errores en el pase condenaron al cuadro taronja, que perdió su gran ventaja del inicio en parte por las recuperaciones y los triples de Jeff Taylor y Rudy Fernández (12-14, minuto 7). La batalla por el rebote del primer acto se la llevó el conjunto merengue, que le permitió correr y poder mantener el liderato en el marcador. Cada decisión arbitral fue protestada, situación que aprovechó el Madrid para sacar ventaja (17-20, minuto 10).

El segundo acto arrancó con ambos equipos exprimiendo sus virtudes, pero anotando con muchas dificultades. El protagonista inesperado fue Gabriel Deck, que se colocó con 5 puntos y desgastando a un tocado Fernando San Emeterio. Se mantuvo la gran igualdad en el choque, ya que ninguno era capaz de despegarse en el electrónico (25-26, minuto 14).

La presencia de Will Thomas hizo mucho daño a la defensa blanca, que no pudo parar sus arrancadas desde la derecha ni su gran poderío físico en defensa. Un 15-8 de parcial colocó la máxima diferencia a favor del Valencia Basket, que frenó todas las cualidades del rival en el segundo cuarto (34-28, minuto 17). El pique final entre Campazzo y Vives puso pimienta en un choque que ya comenzó más caliente de lo normal.

El Madrid triunfó en el descontrol

Tras el paso por vestuarios, Tavares impuso su ley en ambos lados de la pista, con un tapón espectacular a Dubjlevic, que no evitó las manos del mejor defensor de Europa. Un 3+1 de Campazzo dejó helada La Fonteta, que no podía creer la jugada que acababa de convertir el base argentino. No tardó en contestar el pívot de Montenegro con dos triples consecutivos (46-46, minuto 25).

La tensión fue digna de una semifinales, y los jugadores defendieron su camiseta con todo, e incluso Tavares y Labeyrie se encararon tras un tapón del pívot blanco. Rudy Fernández se encargó de mantener la ventaja de su equipo con un triple colosal (54-59, minuto 28). Dubjlevic, con un 5/6 en triples, empujó a su equipo para llegar al último cuarto con las opciones de victoria intactas.

El asalto final fue de auténtico infarto. El Valencia por asegurar el cuarto partido y el Real Madrid por llegar a la final por la vía rápida. El equipo merengue se aseguró una ventaja vital gracias a un nuevo triple de Rudy Fernández y un gran robo de Carroll. Un mate de Taylor otorgó seis puntos de diferencia a un Madrid con un nivel físico y de acierto superior al del rival (64-70, minuto 35).

Los últimos compases estuvieron llenos de emoción e intensidad. Un rebote ofensivo de Carroll fue clave para un Madrid que no encontró las mejores opciones de tiro tras la marcha de Rudy al banquillo. Van Rossom, con 6 puntos consecutivos, colocó el marcador en un pañuelo para los últimos dos minutos. Finalmente el Real Madrid controló el último minuto y ya espera rival para la gran final.

Valencia Basket 78-85 Real Madrid

Valencia Basket: Vives (2), Sastre (11), Doornekamp (7), Labeyrie (-), Dubjlevic (22)- quinteto inicial - Abalde (7), Diot (-), Rafa Martínez (-), San Emeterio (2), Thomas (11), Tobey (6), Van Rossom (14).

Real Madrid: Campazzo (14), Rudy Fernández (16), Taylor (10), Randolph (11), Tavares (6) - quinteto inicial - Ayón (10), Carroll (7), Causeur (-), Deck (5), Llull (4), Felipe Reyes (2), Thompkins (-).

Árbitros: Carlos Cortés, Antonio Conde,

Parciales: 19-20 | 19-15 | 22-28 | 18-22

Incidencias: Partido correspondiente a las semifinales (3er partido) disputado en La Fonteta (Valencia, España).