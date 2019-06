Horario internacional y dónde ver el Valencia Basket - Real Madrid

El Real Madrid buscará cerrar el pase a la gran final de los playoffs de la Liga ACB este lunes 10 de junio tras imponerse en los dos primeros duelos ante el Valencia Basket celebrados en el WiZink Center. Los de Pablo Laso tendrán como objetivo sentenciar la eliminatoria en el tercer partido y evitarán forzar la disputa de más partidos.

El conjunto taronja afronta este choque con la mayor presión posible en La Fonteta, ya que es la última oportunidad y el primer paso para dar la vuelta a la eliminatoria y, por el momento, salvarse. Por ello, está obligado a ganar tres partidos seguidos, sin margen de error, para acceder a la final.

No obstante, el conjunto blanco no debe relajarse ni confiarse tal y como afirmó su técnico. Laso aseguró que "esto no está terminado" y que para ganar en La Fonteta sus jugadores deberán "contrarrestar la intensidad, fuerza y energía del Valencia". El Real Madrid tiene un pie y medio en la final aunque deberá mantener el buen nivel si quiere sentenciarlo en este tercer partido.

Horario Valencia Baket-Real Madrid

Horario del partido

El duelo entre el Valencia Basket y el Real Madrid se disputa este lunes 10 de mayo a las 21:00 horas en La Fonteta.

Hora local: 21:00 horas.

América

Estados Unidos: 12:00 horas -Costa Oeste-; 15:30 horas -Costa Este-.

Perú, Colombia, Panamá, Jamaica, Ecuador y México: 14:00 horas.

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 17:00 horas.

Europa y otros

Inglaterra, Portugal y Costa de Marfil: 20:00 horas.

España, Francia, Italia, República Checa y Croacia: 21:00 horas.

Bélgica, Alemania, Holanda y Polonia: 21:00 horas.

Ucrania, Rumanía, Estonia, Finlandia y Grecia: 22:00 horas.

Rusia, Bielorrusia, Turquía, Etiopía: 23:00 horas.

Cómo ver el partido

El partido será retransmitido a través de Movistar Deportes y en EL BERNABÉU, donde se realizará un seguimiento especial del encuentro.

