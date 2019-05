Pablo Laso: "Llull se ha recuperado muy bien, nunca he dudado de él"

El Real Madrid ha logrado una victoria muy cómoda ante el Movistar Estudiantes. El conjunto blanco fue muy superior en todo momento y se asegura así seguir metiendo presión al Barcelona. Pablo Laso ha valorado la victoria de su equipo ante los medios de comunicación.

Valoración del partido

"Felicitar al equipo por la victoria, hemos encarado muy bien el partido. Los primeros 30 minutos hemos estado muy bien y con mucho control del juego. Mucho ritmo en ambos lados. La ventaja ha sido decisiva para conseguir la victoria. Hemos podido rotar a todo el mundo y conseguir una victoria para mantener el nivel de exigencia".

El buen momento

"Tengo la sensación que sabemos que estamos en un momento importante. La temporada hasta hoy ha sido magnífica y cada uno ha ido encontrando su momento. Hemos sido capaces de mantenernos y estoy muy contento con todos y su aportación".

La lucha por el liderato

"No he dudado de mi equipo en la ACB. Siempre te puede quedar alguna derrota pero esto es una liga regular y al final la clasificación que quedes es la normal. Siempre hemos sido muy competitivos y estamos luchando por la primera plaza pero no tenemos garantizada la segunda".

La aportación de sus jugadores

"A mí no me sorprende. De cada jugador se valora lo que puede dar al equipo. Todos son importantes y necesarios para el equipo. Valoro todo lo que aportan mis jugadores y en todos los aspectos del juego. Obviamente están en una situación difícil y ahora mismo entiendo que están en esa guerra y al final la liga regular te pone en su sitio y desearles mucha suerte para este final de temporada".

Campazzo - Llull

"Era importante que Campazzo y Llull sigan cogiendo ritmo y hacer que jueguen 10 minutos seguidos cada uno era importante y claro que pueden jugar los dos juntos. Llull se ha recuperado muy bien y está haciendo muy gran esfuerzo, no dudo de mis jugadores".

El derbi madrileño

"A mí como entrenador me gustaría que afrontáramos todos los partidos con la misma intensidad. Este tiene un valor especial por ser un derbi y me alegro de que el equipo haya aprendido de lo que pasó en la primera vuelta".

