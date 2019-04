El Real Madrid pone el 'modo ACB' en un partido trampa ante el Breogán

El Real Madrid tiene que dejar de pensar en Europa por unos días, ya que vuelve la competición nacional. Tras una semana donde no disputó ningún partido debido a la eliminatoria ente el equipo griego, este sábado se reencuentra con la ACB en un partido trampa. Llega el Breogán, que tras su última victoria salió de los puestos de descenso y quiere seguir soñando con la permanencia.

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN REAL MADRID Eliseo Trigo Agencia EFE

El cuadro blanco llega con dos grandes noticias: la clasificación para la Final Four por tercer año consecutivo y la renovación de Felipe Reyes, que seguirá defiendo la camiseta de su corazón hasta los 40 años. El equipo gallego sabe que este partido no es de su liga, pero buscará dar la sorpresa como ya ocurrió el pasado 16 de diciembre, donde derrotó a los hombres de Pablo Laso (84-71).

Han sido dos semanas de mucha tensión para los locales, que han tenido tres encuentros de mucha intensidad para asegurar su presencia en la fase final de la Euroliga, lo que vaticina que el preparador vasco de descanso a varias de sus piezas claves. El Breogán intentará no dejarse llevar y seguir viviendo de esa victoria que tiene de renta sobre UCAM Murcia y Gipuzkoa.

Los peligros del Breogán

El equipo recién ascendido vive por y para sus dos máximos anotadores, el serbio Cvetkovic y uno de los últimos fichajes, McCallum, que ha sido una de las grandes sensaciones en los últimos partidos del equipo. Su gran vocación en realizar ataques rápidos puede jugarles una mala pasada en el WiZink Center, ya que el Madrid aprovecha muy bien las transiciones y los encuentros locos.

Por parte de los blancos, Facundo Campazzo llega en un momento de forma extraordinario, siendo el más importante en la clasificación final. Sergio Llull todavía no se vestirá de corto, ya que todavía no está recuperado al 100% de su lesión. Un partido muy importante para mantener la segunda plaza ante un Baskonia que no se va a rendir.

Partido entre Cafés Candelas Breogán y Real Madrid. Foto: Twitter. (@CBBreogán)

El Madrid no quiere relajaciones

El conjunto del técnico vasco jugó uno de los peores partidos de la temporada ante los gallegos, motivo por el que los blanco no quieren ninguna relajación. Una semana en la que habrá tres partidos de la competición nacional, con un derbi madrileño el jueves ante un Estudiantes que se está jugando la vida para no meterse en problemas.

[Más información: Pablo Laso: "Estamos más que avisados tras el partido de ida, fueron muy superiores a nosotros"]