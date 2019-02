Lolo Sainz: "El Real Madrid no debería ni plantearse salir de la ACB"

El antiguo jugador y entrenador del Real Madrid, Lolo Sainz, ha hablado para Telemadrid sobre lo ocurrido en la final de la Copa del Rey entre el club madridista y el FC Barcelona Lassa. El legendario técnico le quitó hierro al asunto y se posicionó en contra de abandonar la ACB

"Yo lo tengo muy claro, lo tengo clarísimo, el Madrid no debe abandonar nunca la ACB, ni se lo debe plantear", afirmó el antiguo seleccionador nacional. Al parecer, el club blanco va a consultar a los socios sobre esta materia y Sainz tiene claro qué votaría: "Yo si fuera socio votaría que no".

A continuación fue preguntado sobre las declaraciones de Laso en la previa del partido contra el Bayern: "Ahí no estoy de acuerdo con Pablo Laso. Sí que lo hubo (un error humano), porque no supieron leer todo lo que ocurrió a través de la televisión. No lo supieron leer, eso es un error humano, digo yo".

Polémico tapón de Anthony Randolph EFE

Para finalizar, también quiso dejar claro que el robo podría tener un efecto negativo en la moral de cualquier plantilla, pero es probable que sea positivo para estos jugadores: "Esa herida puede estimularles".

Cuando estaba en el banquillo merengue, Lolo fue víctima de uno de los arbitrajes más controvertidos de la historia del baloncesto. En las finales de la Liga en 1989, Juan José Neyro expulsó al entrenador y seis de sus jugadores, incluido el mítico Drazen Petrovic, que acabaría marchándose a la NBA.

"Para mí fue un arbitraje bastante duro contra nosotros. Entonces la gente decía... pero yo tampoco me lo creo. No me creo que un árbitro tenga un rencor tan grande hacia un jugador que sea capaz de ayudar al otro equipo. Eso no me lo creo en absoluto", aseveró el exjugador.

