Los árbitros piden la retirada de la licencia a Campazzo y Felipe Reyes

El Real Madrid no entiende nada de lo ocurrido este domingo en el final del partido. Una canasta que no debió subir al marcador fue la gota que colmó el vaso de un arbitraje escandaloso. Pero la situación no se ha calmado. Después de varios comunicados de la ACB y los árbitros admitiendo "errores graves", la Cadena SER ha confirmado que se han retirado las licencias de Felipe Reyes y Facundo Campazzo.

Felipe Reyes, tras la final de la Copa del Rey

Según se ha podido conocer, esta medida se ha tomado a petición de los árbitros de la final de Copa. Ya que tras no ver una acción que evitó que el conjunto blanco lograse el torneo, también reflejaron en el acta unos supuestos insultos de ambos jugadores al final del partido y la propia competición ha decidido admitir su petición. Habrá que esperar para conocer los hechos con exactitud.

Las consecuencias pueden ser muy perjudiciales para el Real Madrid, que podría perder al capitán y al base argentino durante varios choques. El equipo merengue tiene un día para recurrir la decisión, y en el momento que así sea, la ACB deberá decidir si en caso de sancionar a los jugadores hacerlo de forma económica o con suspensión de partidos. La indignación de la entidad merengue crece por momentos, y si finalmente se produce una sanción la situación se podría volver insostenible.

La ACB reconoce errores

Pese a que la competición nacional ha emitido un comunicado sobre lo sucedido en la final, no han entrado a debatir sobre la famosa jugada que dio el título al Barcelona, algo que no ha sentado nada bien. Los árbitros también se han pronunciado, pero tras aceptar que hubo errores de alto calibre, han dado su apoyo a los tres colegiados encargados de pitar la final de la Copa.

[Más información: Las otras dos polémicas en la final de Copa del Rey que indignan al madridismo]