Cinco noticias que deberías conocer antes de comer: 20 de septiembre

Así viene la actualidad del jueves 20 de septiembre:

Asensio, Mariano y Marcelo celebran un gol en el Santiago Bernabéu Reuters

El club blanco debutó a lo grande en su competición fetiche. Tras ganar las tres últimas 'Orejonas' comienza lanzado su camino hacia La Decimocuarta.

Mariano celebra un gol en el Santiago Bernabéu Reuters

El delantero hispano-dominicano tuvo sus primeros minutos con la camiseta blanca y no defraudó. Un estreno a lo grande que levantó al Santiago Bernabéu ante su nueva estrella.

Cristiano se dirige al túnel de vestuarios tras ser expulsado contra el Valencia Reuters

El portugués fue expulsado contra el Valencia y varios dirigentes del club turinés fueron a buscar a Felix Brych al descanso. El '7' se marchó entre lágrimas del terreno de juego y ahora se enfrenta a una posible sanción.

Rodrygo con el dorsal número '9' del Santos. Foto: Twitter (@SantosFC)

El joven brasileño ha hablado para Four Four Two y lo ha hecho sobre sus aspiraciones. También revela que se ha mensajeado con la joven perla que brilla en el Castilla.

Santi Yusta, durante un partido con el Real Madrid. Foto: Instagram (@santiagoyusta4)

El club blanco se entrenó por última vez este jueves antes de poner rumbo a Santiago para la disputa del primer título de la temporada.