Evita esta oferta de Telegram Premium gratis que ofrece la app: tu número de móvil quedará expuesto

Después del fin de semana y todo el revuelo que se originó con la posibilidad de un posible bloqueo, Telegram sigue a su ritmo y hace un par de días lanzó una oferta para ofrecer gratis su suscripción a premium. Lo único que esa oferta conlleva un grave agujero de privacidad al quedar expuesto el número del teléfono móvil del usuario que la acepte.

Telegram utiliza los mensajes SMS para enviar las contraseñas de un uso a los usuarios que inician sesión con el método de verificación de dos pasos. El envío de esos mensajes tiene un coste para la compañía, así que la idea de esta oferta es usar el móvil del usuario para ahorrarse el envío de códigos a través de SMS.

Al aceptar la oferta para así recibir gratuitamente la suscripción premium a Telegram, hay que 'ceder' el número de móvil para que se envíen 150 textos por mes. En España esta suscripción tiene un coste de 5,49 euros al mes; que puede interesar al usuario avanzado que la utiliza a todas horas para todo tipo de experiencias.

Imagen de Telegram

Y hasta aquí todo bien por parte de Telegram, aunque use cuentas móviles aleatorias para transmitir datos confidenciales (el código de acceso), pero The Verge indica el mayor problema: el número del teléfono es visible a los receptores.

Una vez que la OTP (autenticación con contraseña de un solo uso) ha sido enviada desde el número de móvil del usuario, el receptor recibiría el texto de vuelta. Lo que pasa es que se recomienda a los participantes de este programa que no envíen texto a los receptores de la OTP, incluso si enviaron primero un mensaje. Pero Telegram no tiene la forma de forzar esta recomendación, por lo que no hay forma de detener que se pueda responder al texto OTP.

Por lo que el usuario que acepte la oferta de Telegram para ahorrarse la suscripción mensual a Premium estará exponiendo su número de móvil a 150 personas aleatorias cada mes. Y de hecho, tal como afirma AssembleDebug, Telegram aclara que es problema del usuario lo que pueda suceder, y no suya. Aparece escrito en los términos y condiciones de la app de chat.

Así que lo que se recomienda es no aceptar esa oferta para evitar males mayores ante lo que pueda ocurrir cuando un desconocido pueda tener en su mano el número de teléfono del usuario. La app de chat, según The Verge, mantiene que este programa es para hacer más accesible la recepción de códigos de acceso en ciertas regiones del planeta.