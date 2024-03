El genial invento capaz de convertir cualquier teléfono móvil en un preciso termómetro digital

En el día a día usamos multitud de dispositivos electrónicos, algunos de los cuales han sido reemplazados por el teléfono móvil, como el GPS, la cámara de fotos... Incluso han sido sustituidos otros aparatos analógicos, como el calendario o la agenda. El smartphone no hace distinción entre dispositivos que se usan a diario y otros que se usan más esporádicamente.

Pero no siempre el móvil acaba imponiéndose. En los últimos años hemos visto a marcas de primer nivel intentar implementar un nuevo sensor en los móviles, sin mucho éxito. Nos referimos al termómetro. Teléfonos como el Pixel 8 Pro incluyen un sensor de temperatura que si bien se puede usar, no es apto para mediciones médicas en Europa.

Y no es esa la única marca que intentó esto. Hace unos años HONOR lanzó un modelo con esta función, el Honor Play 4. Sin embargo, desde 2020, momento en el que se anunció ese teléfono, no hemos visto más modelos de la marca con esa característica.

Es posible que la precisión alcanzada por esos sensores no sea lo suficientemente elevada como para poder ser usados para lo que normalmente se usan, medir la temperatura corporal, sobre todo de los más pequeños, que suelen ser los que más enferman. Y si no vale para eso, es necesario comprar un termómetro de otro tipo, y ya que se tiene, es común usarlo para todo.

Otros acercamientos han intentado hacer esto mediante aplicaciones, logrando resultados precisos, pero no habiendo lanzado un producto comercial. Incluso los relojes inteligentes que cuentan con un sensor de temperatura no permiten usarlo para medir la misma en la piel.

Un accesorio muy barato

Para intentar suplir esta carencia, algunas empresas tienen accesorios para los teléfonos que les dan los sensores necesarios para poder hacer las mediciones con la precisión exigida. Una de ellas es Misura, que tiene un termómetro que se conecta al móvil mediante el puerto de carga.

Esto lo hace para tomar la energía del dispositivo, no teniendo que cargarlo o cambiarle las pilas en ningún momento. La propia marca indica que el funcionamiento es instantáneo y que, una vez enchufado, puede realizar la medición de forma inmediata. Esta medición se hace con una precisión de 0.1 grados, por lo que si bien no es exacta sí que nos da un rango lo suficientemente acotado como para saber si una persona tiene fiebre o no.

Termómetro integrado en el móvil

Entre las características de este dispositivo no está la de tener una aplicación, algo que sería muy recomendable porque se podría mantener un registro de la evolución de la temperatura de una persona, en vez de apuntar los datos a mano, algo que es posible hacer en el móvil, claro. Los resultados se ven en una pantalla OLED de gran tamaño con unos dígitos muy claros, lo que permite que cualquier persona pueda usarlo. Por otra parte, esto baja el precio del dispositivo, que es de sólo 17 euros, Hay tres variantes, en función del tipo de conector. Se puede comprar una con el conector micro SUB, otra con USB-C y otra con el conector Lightning que llevan los iPhone de generaciones anteriores a la 16. En tiendas como AliExpress el precio es incluso menor, de poco más de 5 euros.

Opción con app

Hay otro termómetro de una empresa diferente que sí que usa la pantalla del móvil para mostrar la temperatura registrada. El dispositivo es diferente, con forma cilíndrica y también se conecta al teléfono mediante el puerto de carga. En este caos el precio es superior, de unos 50 euros. Está disponible en dos versiones, una con el puerto Lightning y otra con el puerto USB-C.

Se puede usar con la aplicación desarrollada para el mismo y que dará la medición en la pantalla del móvil. Los datos se pueden compartir desde la aplicación con otras aplicaciones que estén instaladas en el móvil donde se ha usado el termómetro.

Temperatura de la habitación

Si lo que se quiere es medir la temperatura de una habitación hay dispositivos que lo hacen de manera continuada. Obviamente hay termostatos y calefactores inteligentes que tienen esta función integrada, pero también es posible disponer de un termómetro que se vincule al móvil.

Midiendo la temperatura en la habitación

Una buena opción es el panel de temperatura y humedad que tiene Xiaomi bajo su marca Mijia, que se puede comprar por menos de 10 euros. Dispone de una pantalla LCD de gran visibilidad que permite tener los datos siempre a la vista. Además, se sincroniza con la aplicación para el móvil, que incluso puede avisarnos de si una estancia tiene una temperatura demasiado alta o demasiado baja para un bebé. Se conecta por bluetooth al móvil, sincronizando datos cada vez que pasemos cerca. Si se busca una opción con una pantalla mucho más grande, está disponible el modelo de mayor diagonal, que cuesta algo menos de 20 euros.

Por un precio similar hay otros dispositivos que disponen de Wifi, por lo que es viable la sincronización con otros dispositivos de la casa. Por ejemplo, se puede hacer que la calefacción se active cuando la temperatura baje de ciertos grados. Muchos de ellos son compatibles con la aplicación Smart Life.