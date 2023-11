Cierra un popular rival de WhatsApp por la seguridad de sus chats: miles de usuarios quedan expuestos

Este fin de semana hubo mucha expectación por lo que sería capaz la app de Nothing para enviar mensajes en azul desde un móvil Android a un iPhone de Apple. En unas horas se encontraron varios fallos de seguridad, para que incluso la otra app lanzada por Sunbird sea ahora cerrada hasta que se resuelvan estos problemas que han dejado al descubierto miles de mensajes y fotos de los usuarios.

Lo curioso de todo lo que ha sucedido este fin de semana pasado es que a las horas de que se hiciera pública la app de Nothing, ya se encontraron los fallos de seguridad y deja bien claro una cosa: es una app de Android que ha tocado en un espacio muy sagrado para Apple, el de los mensajes en azul.

Sunbird hasta el acuerdo con Nothing para lanzar Nothing Chats casi había pasado como una desconocida, e incluso su app ha estado en Android ofreciendo la posibilidad de enviar mensajes a iMessage, pero solo ha necesitado unas cuantas horas para que se descubriesen los errores de privacidad y seguridad de la app de Nothing para que ahora envíe un mensaje a los usuarios para avisar de que se pausa momentáneamente su propia app Sunbird.

Al descubierto en unas horas

Desde 9to5Google claman que encontraron 630.000 archivos a los que se podían acceder de una manera bien sencilla y así mostrar que el cifrado de extremo a extremo no estaba presente en la app de Nothing. Al menos, según clama Sunbird, los datos no fueron almacenados en sus propios servidores, aunque sí a través de Firebase (una plataforma en la nube para el desarrollo de apps).

La respuesta de Nothing fue bloquear las descargas de Nothing Chats y el envío de un mensaje avisando de que el uso de la app se había pausado. Casi al poco Sunbird tomó la misma decisión para sus propios servicios y así enviar una notificación avisando de que el uso de la app también se ha pausado mientras se resuelve todo el problema acontecido con la privacidad.

Y es que justo a las horas del aviso del cierre de la app, Sunbird envió otra notificación a los usuarios para avisarlos de que solamente se ha bloqueado el uso de la función de compartir medios en la app. Por lo que a estas horas Sunbird ha echado el cerrojo y se desconoce cuándo pretende volver. Un momento bien peculiar para Nothing porque en su corto tiempo de vida no se había encontrado ningún bache y este es el primer escollo en su camino desde que comenzase a lanzar dispositivos de gran interés en varios mercados.

Habrá que esperar a la respuesta de Nothing y Carl Pei frente a su app que permitía el envío de mensajes en azul desde un móvil Android a un iPhone; toda una proeza que se ha dejado al descubierto. Al menos para saber si Pei seguirá desarrollando Nothing Chats o finalmente desistirá en su empeño en poder enviar mensajes en azul desde un smartphone Android.

