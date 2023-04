La Biblioteca de Alejandría de las imágenes online echa a arder: Imgur borrará archivos viejos

El gran problema de Internet es que no es tan descentralizada como podrías pensar. Cuando un servicio se cae, por ejemplo, muchos otros pueden dejar de funcionar; y si una aplicación web que necesitas para trabajar deja de funcionar, es posible que no puedas hacer nada más que esperar. Pero lo peor es cuando un servicio cierra, y todo lo que se publicó en él desaparece para siempre.

Imgur no va a cerrar; pero los efectos de su nuevos términos de servicio serán muy parecidos. La compañía ha anunciado que a partir del 15 de mayo empezará a borrar contenido subido a sus servidores, y ya se habla de un ‘Apocalipsis’ para fotógrafos y artistas.

El apocalipsis de Imgur

Imgur es uno de los servicios más populares para subir imágenes a Internet; su mejor cualidad es su simplicidad, lo que permite que cualquiera pueda subir una foto, dibujo o esquema y compartirlo en cualquier red social en apenas unos segundos. Todo ello, con una pérdida de calidad mínima y con una página web muy rápida. Gracias a eso, Imgur se hizo muy popular entre fotógrafos y artistas para compartir sus obras en redes sociales como Twitter o Reddit.

Pero todo lo bueno tiene que llegar a su final, y en el caso de Imgur, la decisión ha sido consciente. La compañía ha anunciado que a partir del 15 de mayo empezará a borrar “contenido viejo, sin usar e inactivo” que haya sido subido por usuarios sin una cuenta; en otras palabras, las imágenes que ya lleven un tiempo almacenadas, o que no hayan sido vistas por nadie en una temporada, serán eliminadas para siempre y nadie podrá volver a verlas.

Las únicas imágenes que se salvarán serán aquellas que hayan sido subidas usando una cuenta; por lo tanto, las subidas anónimas se perderán. Si creaste una cuenta de Imgur (son gratuitas) para subir una imagen, puedes tener la tranquilidad de que no se borrará por muy vieja que sea.

A eso hay que sumar una modificación en los términos de servicio, que ahora prohíben contenido con desnudos, pornografía o explícitamente sexual. No es casualidad, ya que la libertad que ofrecía Imgur en ese sentido permitía saltarse las restricciones de otros servicios de compartir ese tipo de contenido. Los “desnudos artísticos” técnicamente siguen permitidos, pero en la práctica serán detectados por los algoritmos y marcados para borrar, así que los usuarios tendrán que pelear para mantener accesibles ese tipo de fotos. Este contenido será borrado incluso si ha sido subido con una cuenta.

Imgur no ha aclarado la cantidad de imágenes afectadas por este cambio, pero es muy probable que sean muchas, posiblemente millones de imágenes subidas durante los 14 años de vida del servicio. Podemos esperar muchos enlaces rotos y publicaciones que de repente pierden las imágenes, un problema que se conoce como “link rot” y que es tan viejo como la propia Internet. La compañía no ha explicado la motivación tras este movimiento; sólo ha intentado justificar las nuevas reglas contra contenido adulto afirmando que las reglas actuales provocaban “confusión” por lo que estaba permitido y lo que no, por lo que es más fácil prohibirlo todo.

