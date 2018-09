La FAPE rechaza limitar la libertad de expresión como propone el Gobierno

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha rechazado este viernes "cualquier intento de modificar el derecho a la libertad de expresión e información," tal y como lo recoge el artículo 20 de la Constitución, como ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, partidaria de que se revise la legislación sobre este asunto en la Unión Europea (UE).

La Vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad abrió el jueves la puerta a debatir una posible regulación de la libertad de expresión de los medios de comunicación a nivel europeo.

"La libertad de expresión no lo resiste todo, como bien sabemos y como han dejado claro en numerosas sentencias nuestros altos tribunales. No lo acoge todo", aseguró Calvo. La vicepresidenta del Gobierno considera: "Si no lo acoge todo, tendremos que empezar a mirar en qué tipo de regulación conjunta, en el marco de la Unión Europea, habríamos de empezar a tomar decisiones sobre este asunto".

Nueva tormenta política

Las declaraciones de Calvo coinciden en el tiempo con la tormenta política que atraviesa el Ejecutivo de Sánchez tras el escándalo de las grabaciones de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y la creación de una sociedad instrumental del ministro de Ciencia, Pedro Duque, para comprarse un chalé en Jávea y evadir impuestos.

Frente a estas declaraciones, la FAPE -la principal asociación de periodistas de España- recuerda el derecho constitucional “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión” y, en caso de que esto no se produzca, se rige por la autorregulación de la profesión, a través de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología, y por la legislación vigente.

"En definitiva, los periodistas no estamos exentos de la ley y estamos obligados a respetar los derechos de los demás, sobre todo los relacionados con el respeto al honor, la intimidad, la propia imagen y la presunción de inocencia. También reconocemos nuestra obligación a difundir informaciones veraces, verificadas y diligentemente contrastadas, y debemos dar oportunidad a quien esté afectado por una información a que dé su versión de los hechos. Y, por supuesto, respetar y cumplir su derecho de rectificación", han indicado.

La FAPE ha subrayado que cada vez que los Gobiernos tratan de regular la libertad de expresión es para limitarla, recordando que la UE renunció a legislar sobre las “fake news” precisamente por el riesgo de limitar la libertad de expresión." Las “fake news” se combaten con periodismo que se ciña a los códigos éticos y con planes de educación escolar. De ahí que la FAPE haya propuesto que se imparta una asignaturade Periodismo en la ESO con dicho propósito educativo", han dicho.