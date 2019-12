“Queremos turrón, turrón, turrón”. Así cantan los ya clásicos niños del anuncio de AntiuXixona. Este dulce típico de la Navidad, en todas sus variantes, llena los supermercados y las mesas de los españoles en los días más señalados del calendario navideño. Una tradición que se mantiene año tras año y que incluso aumenta con el paso del tiempo.

Según un informe publicado por Alimarket, el sector de los turrones y mazapanes facturó 280 millones de euros en 2018 y el volumen de producción rondó las 30.000 toneladas.

Algunos han mejorado sus cifras respecto al año pasado, otros no. Aun así, mantienen sus puestos en el ránking respecto al año pasado. Es cierto que esta lista presenta una anomalía, y es que no se presentan los datos de Delaviuda al no estar disponible en el registro mercantil el dato de su último ejercicio. Por tanto, se ha excluido a uno de los grupos más importantes y que suele ocupar la segunda posición.

Ahora sí, éstos son los turrones que más facturaron durante el ejercicio 2018.