Norwegian 'juega' con su plantilla: primero los cambia de base y luego los incluye en un ERTE

Norwegian ha confirmado nuevamente una escasa sensibilidad con su plantilla. La aerolínea ha incluido en el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de Barcelona a una parte de los trabajadores que se habían trasladado a la Ciudad Condal por el cierre de la base en Palma de Mallorca en abril de este año.

Se trata de un grupo de personas que, con el cierre de la base de Palma, aceptaron el traslado que les ofreció la empresa a Barcelona y ahora, a los pocos meses de mudarse a la ciudad, han sido incluidos en el ERTE anunciado por la empresa en octubre de este año y que afectará a 855 tripulantes en España, con bases en Gran Canaria, Tenerife, Málaga, Alicante y Barcelona.

Es decir, que en menos de 12 meses estas personas "han sufrido” dos Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) dentro de la misma empresa, explican fuentes conocedoras del proceso a EL ESPAÑOL.

Por el momento, se desconoce la cifra concreta de afectados por los dos expedientes regulatorios, pero las mismas fuentes afirman que cuando se anunció el cierre de la base de Palma de Mallorca, “la mayoría se trasladaron a Barcelona”, por lo que es muy posible que sean muchos los afectados.

No pueden solicitar el paro

Sin embargo, este no es el único problema al que se enfrentan estos trabajadores. Algunos de ellos no pueden solicitar el paro y los que sí no van a poder cobrar el mes de diciembre porque la empresa ha entregado tarde los papeles.

Varias fuentes consultadas por EL ESPAÑOL explican que se ha producido un importante retraso en la entrega de la documentación para solicitar la prestación por desempleo. Un retraso que, según confirma otra fuente conocedora del proceso, alcanza los 12 días en el mejor de los casos.

¿Por qué en el mejor de los casos? Porque al retraso se suma una serie de errores en la lista de los afectados. Al parecer, la empresa entregó una primera lista de los trabajadores incluidos en el ERTE (que se llevará a cabo entre diciembre y marzo) y algunos de ellos, cuando fueron a solicitar el paro a la oficina de empleo, se encontraron con que no estaban incluidos en el proceso.

Entonces, se pidió a la empresa una actualización de esa lista, la cual todavía no se ha enviado, según informan las fuentes consultadas por este diario.

Otros problemas

A esto cabe sumar otro problema que se están encontrando los trabajadores afectados por el despido temporal, y es que algunos de ellos no pueden solicitar la prestación por desempleo.

Una de las fuentes consultadas por este diario ha explicado dos casos. El primero es el de una empleada que se había cogido una excedencia en su empresa para trabajar para Norwegian y ahora no puede pedir el paro.

En la oficina de empleo, cuenta esta fuente, le han dicho que tiene que enviar una carta a su anterior empresa solicitando su reincorporación y solo podrá solicitar los papeles del paro si esta le comunica que no puede reincorporarse a su anterior puesto de trabajo. Mientras todo eso no ocurra no puede recibir prestación alguna.

El otro caso es muy distinto. En la base que Norwegian tiene en Barcelona hay personas que vienen de fuera y llevan pocos meses trabajando en España. Una de ellas, en concreto, no ha trabajado en nuestro país el tiempo mínimo obligatorio para poder cobrar la prestación por desempleo.

Sí lo ha hecho en otro país y con eso sí que podría pedir la prestación, pero tiene que solicitar los papeles a la oficina de empleo de la región en la que haya trabajado, un trámite que se puede retrasar varias semanas o incluso meses. Mientras tanto, tampoco no puede cobrar ninguna prestación.

En definitiva, que varios trabajadores de la empresa se encuentran en una situación crítica, sin trabajo y sin poder solicitar el paro.