Black Friday: así se preparan las tiendas para que compre más del 80% de los españoles

España es el país europeo donde mayor número de consumidores comprará durante el Black Friday. Así lo señalan distintos informes de consumo, entre ellos el elaborado por la consultora Oliver Wyman, que cifra en el 84% de los encuestados aquellos que sacarán la tarjeta durante el próximo viernes o durante la próxima semana.

Un dato que no sorprende en la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) ya que señalan que las “tendencias globales tienen una gran permeabilidad entre el consumidor español”. Sin embargo, pese a estar dispuestos a comprar más, los españoles son conformistas en cuanto a los descuentos: España concentra un 17% de consumidores que se conformarían con un descuento igual o menor al 20% para realizar sus compras, siendo el país europeo con mayor porcentaje.

Las tiendas toman nota y, por eso, desde la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex) explican que muchos de los comerciantes optan por poner únicamente en promoción algunos productos “otoñales que no se han vendido”, en lugar de rebajar el stock de toda la tienda.

El estudio de Oliver Wyman concluye que los españoles son más previsores que sus vecinos europeos y que gastan más o menos lo mismo (más de 200 euros) pese a tener una renta per cápita inferior. En cuanto a productos, igual que en el consumo navideño, los artículos electrónicos y de informática junto con la moda serán los más vendidos.

Desestacionalizar la Navidad

Tanto desde Acotex como desde Anged coinciden en que la penetración del Black Friday en los calendarios comerciales españoles ha tenido como consecuencia la desestacionalización de la Navidad. Las grandes superficies creen que el debate no está en si el Black Friday distorsiona las rebajas de enero, sino que consideran que no tiene sentido “limitar los periodos de rebajas”. De hecho, creen que se ha desestacionalizado la compra de algunos productos, pero no de todos.

En esta línea, las grandes superficies aseguran que limitar las rebajas para las tiendas físicas beneficia a las plataformas globales digitales. De hecho, son este tipo de páginas web quienes concentrarán el mayor número de compras según el informe de Oliver Wyman. Un 65% de los compradores optará por los marketplace digitales para adquirir productos durante el Black Friday.

Por su parte, Eduardo Zamácola, presidente de Acotex, apunta que el comercio textil “ha aprendido que tenemos que hacer campañas inteligentes”. Así, desde el textil van a hacer “una campaña específica sobre artículos que ya no tienen salida, pero va a ser distinta a la de Navidad”. “Si a un cliente le haces ahora un 50% de descuento durante el Black Friday, el año que viene en septiembre y octubre no vas a vender nada porque la gente va a esperar al próximo Black Friday”, subraya Zamácola.

Las grandes superficies, por su parte, reconocen el esfuerzo que supone para estos comercios. “Es un desafío para las empresas: tanto en términos de contrataciones, como de optimización de procesos técnicos”, explican.

El Black Friday “ha llegado para quedarse” y un 20% de las compras navideñas se adelantarán durante esta semana o el próximo viernes, según apunta el informe.