Jack Ma, el hombre más rico de China, deja la presidencia de Alibaba

El conocido empresario Jack Ma, el hombre más rico de China, deja este martes la presidencia ejecutiva del gigante chino del comercio electrónico Alibaba veinte años después de la fundación de la empresa.

Ma hizo pública esta decisión hace justo un año, cuando aseguró que "debido a los límites físicos en la capacidad y la energía de uno, nadie puede asumir las responsabilidades de presidente y consejero delegado para siempre", por lo que apostó por permitir que las personas "más jóvenes y con más talento" lideren la firma.

Así pues, a partir de hoy el presidente ejecutivo de la empresa será Daniel Zhang, quien desempeñaba hasta ahora las labores de consejero delegado -puesto que también ocupó Ma hasta 2013-.

No obstante, Ma permanecerá en la junta directiva del grupo hasta el año que viene.

La fecha tiene un significado especial para el presidente saliente, ya que hoy cumple 55 años y se celebra en China el día del maestro, empleo que desempeñó Ma antes de fundar Alibaba en 1999.

De hecho, el empresario aseguró que, cuando deje la junta de administración de Alibaba, volverá a "dirigir sus energías" hacia la educación.

Algunos medios aseguran que Ma celebrará su último día como presidente en un gran estadio de la ciudad de Hangzhou (este), donde Alibaba tiene su sede, aunque fuentes de la empresa aseguraron a Efe que no estaban autorizadas a dar detalles sobre ello.

En un vídeo publicado ayer en la cuenta oficial de Twitter de Alibaba, Ma repasó su etapa al frente de la firma desde el piso de Hangzhou en el que, junto a 17 antiguos compañeros y alumnos, fundó la empresa.

"La cosa que nunca quiero que olvide esta compañía es el sueño. He aprendido por qué muchas empresas fracasan, porque solo piensan en el próximo trimestre, quieren ingresos, beneficios. Pero se olvidan de los sueños", aseguró.

"Es importante que Alibaba sueñe -agregó-. Los sueños son los que nos hacen seguir trabajando duro, los que hacen que nunca tengamos miedo a cometer errores ni a los reveses que suframos".

El relevo de Ma por Zhang es parte de un plan diseñado por la compañía desde hace más de diez años ante la certeza de que "la única forma de resolver el problema de la sucesión del liderazgo corporativo" es desarrollar un sistema de gobierno basado en la creación y sucesión de talento.

Ma deja el cargo situándose de nuevo, según la prestigiosa revista Forbes, como hombre más rico de China, con un patrimonio neto total de 31.334 millones de euros.

El año pasado, Ma aseguró que todavía tiene "muchos sueños que perseguir". "Los que me conocen saben que no me gusta quedarme sin hacer nada. Planeo continuar mi papel como socio fundador en Alibaba Partnership y contribuir al trabajo de la asociación", dijo.

Ma es socio de Alibaba Partnership, que actualmente está compuesta por 36 socios que tienen derecho a designar a la mayoría de los directores para el consejo de administración del grupo.

"La única cosa que puedo prometer a todos es esta: Alibaba nunca fue sobre Jack Ma, pero Jack Ma siempre pertenecerá a Alibaba", manifestó entonces el multimillonario.