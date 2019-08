La luz y la lámpara en la misma tienda: Leroy Merlin permitirá contratar los servicios de Endesa

Endesa y Leroy Merlin han firmado un acuerdo para ofrecer luz y/o gas y contratar servicios técnicos presenciales en las tiendas de Leroy Merlin, retailer líder en el sector DiY (Do it Yourself). Actualmente solo está disponible en algunas tiendas, pero los clientes que contraten los servicios de Endesa en estos establecimientos obtendrán descuentos especiales en su compra.

Gracias a este acuerdo, los clientes de Leroy Merlin pueden contratar el suministro y los servicios de mantenimiento de Endesa como complemento de su compra en las tiendas de Majadahonda y Las Rozas, situados ambos en la Comunidad de Madrid. A partir de septiembre también podrán hacerlo en los centros Leroy Merlin de Massanassa, Barakaldo, A Coruña y San Cugat.

Además, por la contratación de los servicios de luz y gas de Endesa, el cliente podrá tener un descuento en su factura de compra de Leroy Merlin que variará en función del producto adquirido. Este descuento es inmediato, ya que se realiza en el mismo momento que el cliente paga su compra.

Para Javier Uriarte, director general de Comercialización de Endesa, "este acuerdo es un paso más en el nuevo impulso que ha tomado Endesa para seguir siendo la marca de referencia para los españoles a la hora de elegir su comercializadora de luz y gas en un contexto cada vez más competitivo".