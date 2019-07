Facebook rinde cuentas tras el freno a Libra y la multa por Cambridge Analytica

Después del pistoletazo de salida que dio Netflix la semana pasada, las tecnológicas se preparan para rendir cuentas. Facebook será la próxima en hacerlo este miércoles, la red social presentará sus primeros resultados tras conocer la cifra definitiva de la multa que llevaba meses cocinándose en la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos y tras el parón a su último gran proyecto: la criptomoneda Libra.

Finalmente la factura por el escándalo de Cambridge Analytica ha sido de 5.000 millones de dólares, el máximo esperado por la tecnológica. Facebook había provisionado hasta 3.000 millones, 2.000 por debajo de la multa final. En los próximos resultados la red social desvelará si aumentó su provisión en el segundo trimestre o si lo ha dejado para después, tras conocer la cantidad definitiva el pasado 12 de julio.

La de la multa no ha sido la única mala noticia para la compañía que dirige Mark Zuckerberg. Facebook ha tenido que poner el freno a su último proyecto estrella, Libra no verá la luz hasta que se esclarezcan las cuestiones regulatorias, tras los comentarios del Banco Central Europeo y de la Fed. De hecho, el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, expresó su “seria preocupación” acerca de Libra.

Ambos varapalos le han costado a Facebook una caída del 5% de las acciones desde el anuncio de la multa. Sin embargo, en un contexto más amplio, los títulos de la red social crecen más de un 50% en lo que va de año.

Optimismo de los analistas

Haris Anwar, analista de Investing.com, señala que “el potente repunte de este año envía el claro mensaje de que a los anunciantes todavía les encanta esta red social, a pesar estar pasando por uno de los momentos más difíciles de su historia”.

Y no solo convence a los anunciantes, según el informe Digital 2019 de Data Reportal, Hootsuite y We Are Social, Facebook ha sumado cinco millones de usuarios de entre 13 y 17 años en el segundo trimestre del año. De hecho, la red social tiene casi los mismos usuarios de esas edades que Snapchat e Instagram juntos. Así, aunque parece que la desconfianza crece entre los usuarios de la tecnológica, al menos los más jóvenes no dejan de crecer.

Los analistas esperan que Facebook cifre en 16.500 millones de dólares su facturación hasta junio de 2019, lo que supondría un crecimiento del 24% con respecto al mismo trimestre del año pasado. La red social facturó 15.077 millones de euros hasta marzo de este año, sin embargo, el responsable del área financiera de Facebook, David Wehner, explicó en la conferencia con inversores que la tecnológica espera que el crecimiento de sus ingresos “se desacelerará a lo largo de 2019”.

Protección de datos e impuestos

Uno de los factores que llevará a las cifras de la red social a la desaceleración será “el impacto de la evolución del Reglamento General de Protección de Datos”, según Wehner. Así, la red social espera que cada vez más usuarios usen aplicaciones y servicios alternativos a Facebook, algo que acabará repercutiendo en sus cifras.

Además, distintos países están promoviendo iniciativas para que las grandes tecnológicas paguen impuestos. Hace solo unos días, los países que conforman el G7 (Francia, Italia, Alemania, Japón, Reino Unido, Canadá y EEUU) alcanzaron un principio de acuerdo para que estas empresas paguen donde tengan actividad digital, aunque carezcan de presencia física. En el caso de España, aunque el Gobierno -todavía en funciones- apuesta por una norma europea o global, desde el ministerio de Economía no descartan impulsar una tasa Google nacional.

En definitiva, el impulso de legislación que proteja a los usuarios y grave la actividad de compañías como Facebook, acabará impactando en los resultados de la red social. Para ver si ya lo ha empezado a hacer, tendremos que esperar a este miércoles.