Nadia Calviño afirma que la 'tasa Google' en España sería similar a la que aplicará Francia

La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, ha afirmado que la implantación de la 'tasa Google' en España iría "más o menos" en línea con la que se aplicará en Francia, que ya ha anunciado un impuesto por el que gravará con un 3% de la cifra de negocio generada en territorio francés por grandes compañías de servicios digitales.

"El borrador sobre el que habíamos estado trabajando y de hecho el proyecto que habíamos presentado estaba más o menos en esa línea, el umbral de negocios en España era un poco diferente, pero más o menos estábamos hablando de este impuesto", ha señalado Calviño en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press.

Tras afirmar que el Gobierno está en contacto permanente con las empresas, Calviño ha señalado que éstas entienden la necesidad de que haya una regulación, si bien lo que defienden "firmemente" es que tiene que ser a escala mundial.

"No les intresa que se haga a nivel nacional", ha señalado Calviño, quien ha insistido en que el Gobierno apoya que se establezca un impuesto a determinados servicios digitales a nivel global o europeo, pero no descarta implantarlo de forma unilateral en España si no se alcanza un acuerdo en esos ámbitos.

"Nuestra intención es volver a poner la 'tasa Google' sobre la mesa cuando haya Gobierno, sabiendo que lo ideal es que se encuentre una solución global; si no hay una solución a nivel global tendremos que movernos, porque está teniendo un impacto sobre nuestras economías que no puede ser minimizado", ha señalado.

En este sentido, la ministra ha justificado su aplicación, por un lado, porque el valor añadido está en los datos y, por otro, porque "desde el punto de vista fiscal, estas empresas no pagan impuestos allá donde se genera el valor añadido".

Preocupado por Libra

Por otro lado, preguntada por Libra, la moneda virtual de Facebook, la ministra de Economía en funciones ha afirmado compartir las las preocupaciones manifestadas al respecto, porque se trata, en su opinión, de una iniciativa que "va mucho más allá de los criptoactivos que pudieran haber existido hasta ahora, que eran más bien instrumentos de inversión más o menos especulativos".

"Es un tema sobre el que el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) están muy atentos y nosotros estamos siguiéndolo muy de cerca", ha afirmado.

"En el ámbito financiero, en general, lo que hay que hacer es que un mismo servicio y un mismo riesgo tiene que tener una misma regulación, ya sea un banco, otro tipo de entidad financiera o una plataforma tecnológica", ha señalado.