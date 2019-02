Julio Pérez (Bahía Príncipe): "En nuestra directiva hay más mujeres que hombres"

Su actividad en España es pequeña, pero eso no quiere decir que Bahía Príncipe no sea una cadena hotelera reconocida. Parte de ese reconocimiento viene de sus primeros anuncios de hace dos décadas, en los que se cantaba 'Es Bahía Príncipe, el mejor hotel". Pero no se queda ahí.

Este año, la cadena hotelera cumple 20 años rompiendo esquemas. Su director general, Julio Pérez, reconoce que están contentos con su modelo de negocio y que no se van a mover de ahí porque, como él dice, es a lo que saben jugar. Son líderes en sostenibilidad e igualdad porque la mayoría de los puestos directivos del Grupo Piñero están ocupados por mujeres.

Hace unos días 19 de los hoteles Bahía Príncipe han ganado el premio TraveLife Gold de Sostenibilidad. De esta forma, 23 de los 25 hoteles de la cadena cuentan con esta distinción. ¿Podría decirse entonces que Bahía Príncipe es una de las hoteleras más sostenibles?

Nos gustaría mucho vernos como una de las hoteleras más sostenibles. Lo que sí es cierto es que tanto Bahía Príncipe como el Grupo Piñero están muy enfocados en su Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y en ser una empresa sostenible en el tiempo.

Sin embargo, la web del Grupo Piñero dice que sólo el 32% de sus trabajadores son mujeres frente al 68% de hombres.

Pues en puestos directivos hay más mujeres que hombres. En nuestro departamento comercial el 90% son mujeres y en los departamentos de contratación de Soltour también. Ese dato se puede deber a que el personal base, el de los hoteles, es mayoritariamente masculino. Pero en puestos de responsabilidad, sin duda, las mujeres ganan por goleada.

Hace unas semanas, el gobierno de Quintana Roo (México) aprobó el cobro de una ecotasa a los hoteles de la zona. ¿Cómo les va a afectar?

Esta ecotasa, en principio, no afecta a los hoteles de las zonas en las que trabajamos nosotros. Sí que ha habido mucha polémica en Cancún y en otras zonas de Quintana Roo. No sé cómo lo van a afrontar las cadenas afectadas pero nosotros de momento no nos vemos en esa tesitura. Por lo tanto nos salva un linde.

Bahía Príncipe se caracteriza por sus resorts en destinos de sol y playa. ¿Tienen en mente crear nuevas marcas y abrir hoteles en zonas urbanas?

No a corto plazo. Te diría que ni a corto ni a medio plazo. Sabemos muy bien a lo que jugamos, conocemos muy bien lo que hacemos y de momento nos quedamos en nuestro sector. Sí que estamos constantemente viendo oportunidades de crecimiento en el Caribe y nos gustaría también ampliar presencia en España, especialmente en Mallorca, pero con este tipo de turismo. Es a lo que sabemos jugar y es lo que nos sale muy bien.

Es donde están cómodos

Exactamente.

¿Cuántos años lleva el Grupo Piñero explotando este modelo de negocio?

Este año, el Resort de Riviera Maya cumple 20 años y como hotelera ya son 23 años.

Atrás se quedó el anuncio televisivo en el que se cantaba "es Bahía Príncipe el mejor hotel".

¡Claro que sí! Ese anuncio posicionó muy bien la marca en España. Yo creo que todo el mundo tiene en mente alguna imagen de esa campaña.

¿Piensan volver a invertir en este tipo de publicidad?

En televisión, no. Somos muy intensos en publicidad pero esas campañas pasadas en medios de gran consumo no están en nuestra hoja de ruta. Seguiremos con las campañas tradicionales de lanzamiento del folleto con las novedades del año en agencias de viaje, que es donde podemos llegar a más gente, pero de momento anuncios de televisión no. Últimamente se está produciendo un movimiento bastante importante del turismo hacia zonas de Asia Pacífico. ¿Han contemplado la idea de construir o comprar en esa zona?

Nos queda muy lejos y no conocemos la cultura de Asia. Se nos ha preguntado bastante. Sí que otras cadenas están siendo bastante intensas en la construcción de hoteles en esa zona porque diversifican el negocio pero, como te he comentado antes, el Caribe y España son nuestro negocio.

Además de los hoteles, tienen un negocio de alquiler turístico. ¿Son apartamentos vacacionales sin más o son apartahoteles? Porque no es lo mismo.

Tenemos dos complejos residenciales, uno en la Riviera Maya y otro en la República Dominicana. Son proyectos de 5.000 viviendas y lo que hacemos ahí es que a las personas que tienen algún apartamento se lo gestionamos como alquiler vacacional.

¿Sería una red propia tipo AirBnB?

Sí y y no. Por exclusividad, entraría dentro del portfolio de Bahía Príncipe. Lo que buscamos es que el propietario tenga un retorno de su inversión. Para nosotros no compite con la parte hotelera porque se enfoca a otro tipo de cliente muy diferente. Hay clientes que buscan la comodidad del hotel en régimen de todo incluido. Por otro lado, en el segmento residencial, el cliente se tiene que buscar la vida. Nadie le hace la cama, el desayuno. Entonces es otra experiencia y tenemos clientes para los dos productos.

Y cómo ve este producto. ¿Tiene perspectivas de crecimiento?

Indudablemente. Es un mercado que está en expansión. Sí que es cierto que depende de la zona en la que se esté funciona mejor o peor. En Madrid funcionaría de maravilla pero en otros sitios más exóticos el cliente quiere tener la seguridad de saber a donde va, cómo va a estar el sitio, etc. Pero, obviamente, es algo con lo que tenemos que convivir y un modelo que viene para quedarse y para crecer. Evidentemente va a quitar una parte de la venta al hotel porque habrá clientes que miren las dos cosas, pero también es verdad que hay clientes perfectamente definidos para cada uno de estos modelos. Al final se trata de productos sustitutivos. Hay gente que busca la comodidad del todo incluido y luego los hay que buscan la aventura, nunca mejor dicho.

Pero esa aventura también es una parte bonita del viaje.

Por supuesto. Todo depende del perfil del cliente. Por ejemplo, una familia con dos niños pequeños que va a un destino exótico no quiere lidiar con el no saber a donde va ni cómo va a estar el apartamento. Luego, los que van con los amigos o la pareja prefieren ir a la aventura. Y bienvenida sea.

Se acaba de cerrar el ejercicio. ¿Cómo ha sido el 2018?

Los años entre el 2015 y el 2017 han sido periodos de absoluto récord en el sector. Sobre el 2018, estamos pendientes de cerrarlo, pero estamos en torno a las cifras de facturación de 2017. Sí te puedo adelantar que superamos los 800 millones por segundo año.

¿ Y cuales son las perspectivas para el 2019?

Crecer. Sin duda superaremos de nuevo los 800 millones de facturación y nos hemos marcado el objetivo de superar los 170 millones de ebitda. O sea que, por la cuenta que me trae, iremos perfectamente.

Algunos de sus clientes se han quejado de que algunos hoteles están deteriorados. Decían incluso que están igual que hace 10 años.

Como te decía antes, el complejo de Riviera Maya se inauguró hace 20 años. En 2018, por primera vez en la historia de Bahía Príncipe, hemos cerrado un hotel completamente para hacer una reforma integral. Ha sido en el hotel Ambar de Punta Cana. Este año no vamos a incrementar el número de camas, pero eso no quiere decir que no vayamos a reinvertir. Vamos a ser muy intensos en lo que se refiere a la reinversión y mejora de planta hotelera que ya tenemos.

Somos conscientes de que ciertos hoteles necesitan mejoras y en lugar de crecer en número de camas preferimos seguir el ejemplo de lo que hemos hecho con el Ambar, cerrar hoteles para renovarlos. En 2019 no vamos a cerrar ninguno pero sí vamos a hacer todo el diseño de lo que va a ser el complejo de México para los próximos años. El 2020 sí que será un año de intensa mejora.