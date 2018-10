Guerra de segundas marcas: Lowi y Pepephone lideran septiembre a la espera de O2

Las segundas marcas de las operadoras de telecomunicaciones siguen su particular lucha a la sombra de las disputas por paquetes convergentes que protagonizan sus hermanos mayores. Un batalla en la que Lowi y Pepephone se han consolidado como las que más crecen en los últimos tres meses, según las cifras de portabilidad móvil a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Estamos hablando de marcas que tienen su core de negocio en los móviles y no en los paquetes convergentes, por lo que sus datos de portabilidad de líneas móviles son un buen termómetro para medir el éxito de sus campañas de captación de los últimos meses, donde también han librado su particular lucha de ofertas con gigas gratis y rebajas de precios.

De esta manera, Lowi, la segunda marca de Vodafone, sigue liderando en septiembre con un crecimiento de 18.000 líneas móviles que se suman a las 20.800 altas de julio y a las 17.800 en agosto. Le sigue en crecimiento, Pepephone -segunda marca de MásMóvil- que ganó 12.450 altas el mes pasado tras ganar 10.900 en julio y 12.000 altas netas por portabilidad en agosto.

Segundas marcas de Orange y Telefónica

El tercero en crecimiento fue Simyo, la marca de Orange que ganó 5.400 nuevas líneas en septiembre, tras superar las 8.000 altas de portabilidad móvil en julio y otras 7.300 en agosto. La otra marca de la teleco francesa, Jazztel, perdió 6.500 líneas móviles por portabilidad en septiembre, tras lograr 300 altas en julio y perder 2.700 netas en agosto.

Por su parte, Tuenti -la marca de Telefónica- perdió 2.500 líneas en septiembre tras registrar una ganancia de 100 portabilidades en julio y perder 800 en agosto. Telefónica lanzó esta semana su campaña comercial de O2 que reanudó su captación de clientes a comienzo de agosto tras sus problemas iniciales.

De momento, la llegada de la nueva marca -en fase de pruebas desde el verano- no tiene impacto en las cifras del mercado debido a su escaso recorrido. De hecho, sus cifras no aparecen en los datos de la CNMC ya que, según fuentes del mercado, se ha producido un mayor trasvase de clientes de Movistar hacia O2, un movimiento que no registran las cifras del regulador de las telecomunicaciones.

Con todo, estas mismas fuentes indican que se espera que en las portabilidades de octubre se puedan tener los primeros datos del nuevo proyecto de Telefónica.