N26, la startup que desafía a los bancos: "O espabiláis o morís"

Las fintech se han convertido en un dolor de muelas para muchas empresas del sector bancario. Y una bendición para decenas de millones de millennials que no ven necesario acudir a la oficina de la entidad para resolver problemas y obtener productos financieros. Pero mientras se encuentra el equilibrio perfecto en esta dicotomía, N26 ya ha llamado a la puerta de la banca tradicional. Sus principales directivos no le tienen miedo a nada. Tienen claro su producto, sus limitaciones y no consideran que jueguen con diferentes cartas en tema de regulación.

De momento, la aventura de N26 es breve pero intensa. Ya han superado las cifras que querían batir al cierre de este año y las rondas de financiación siguen dando alegrías. En concreto, N26 ya ha recaudado más de 200 millones de dólares, tal y como cuenta el responsable en España de la entidad, Francisco Sierra. Motivo suficiente para cruzar el ‘charco’ y desembarcar en Nueva York, así como reforzarse dentro de Europa.

Ha costado, y tras un parón, vuestras expectativas siguen intactas de los 100.000 usuarios. ¿Lo conseguiréis?

Ha sido un año muy interesante. Contábamos con llegar a los 100.000 clientes al cierre del año, pero en septiembre vimos que la gran meta de 2018 se acercaba, y antes de terminar el mes ya pudimos celebrar que más 100 mil personas confían en N26 en nuestro país. Después de celebrarlo, ya solo nos queda ir a por el siguiente reto que venga.

En alguna de las entrevistas anteriores decís que queréis tener un total de un millón de personas que se conecten a vuestra aplicación. ¿No es crecer a ritmos que pocas empresas lo consiguen?

Es un objetivo ambicioso, pero viable. Estamos construyendo una experiencia bancaria basada en la usabilidad y en la credibilidad, y estos dos factores son algo que muchos bancos pasan por alto. Si lo que hacemos es diferente, nuestros resultados serán diferentes.

Ahora mismo estamos ya viviendo un momento de hiper-crecimiento, y todo responde de forma muy favorable.

¿En qué momento se encuentran en el tema financiación?

Este año cerramos una ronda de financiación Series C, que ha sido en cierta medida un punto de inflexión para nosotros y una confirmación de que nuestra visión tiene sentido para mucha gente. En total hemos recaudado 215 millones de dólares.

Ahora estamos enfocados al desarrollo de productos, a la expansión internacional y a aumentar nuestro equipo en Berlín, Nueva York y Barcelona. Puede que una oferta pública inicial (OPI) sea uno de los siguientes pasos, sin duda es algo a lo que aspiramos. Sin embargo, no es algo que nos preocupe a día de hoy, y tampoco negamos que haya otra ronda de inversión antes de una OPI.

Imagen de la app de N26. E.E.

¿Quién respalda los depósitos de N26?

Nuestra licencia está regulada por BaFin (Alemania) y el Banco Central Europeo. El Fondo de Garantía de depósito de los bancos alemanes asegura todos los depósitos de hasta 100.000 euros “para todos los miembros de la Unión Europea".

Vayamos a vuestra oferta de productos. ¿Cómo queréis enganchar a vuestro cliente objetivo?

Nuestro público objetivo es cualquiera que busque una experiencia bancaria móvil, ágil y transparente. Puede ser cualquier persona, de cualquier edad y con cualquier perfil, por lo que creemos que tenemos que potenciar al máximo esta experiencia bancaria móvil. Sin duda ya es uno de los grandes atractivos para el público español.

Intentamos que nuestra oferta de productos sea amplia, pero a la vez específica: cualquiera puede sentirse identificado con uno de nuestros planes (desde la cuenta gratuita hasta los planes premium), y será el cliente el que encuentre el más adaptado a su estilo de vida y lo seleccione. Si queremos que el cliente tenga el control sobre sus finanzas, debemos “engancharle”, como dices, con transparencia, flexibilidad y agilidad.

La banca digital está creciendo a ritmos espectaculares, pero la gente (de 45 en adelante) aún tiene 'miedo' de no tener a una persona a la que acudir...

La atención al cliente es un tema sobre el que trabajamos constantemente. Es cierto que algunos de nuestros clientes buscan un contacto más directo pero, por otro lado, estamos viendo que el chat que tenemos en la aplicación es el medio más utilizado para contactarnos.

En la banca tradicional necesitas a un gestor o ir a una sucursal para hacer casi cualquier trámite, pero con N26 todo está en la aplicación: transferencias internacionales, bloqueo y desbloqueo de la tarjeta, límites de pago y retirada… El control ya no lo tienen los banqueros de la sucursal, y nunca se lo quitaremos a nuestros clientes.

¿La banca tradicional os ve como una seria amenaza?

Creo que nos ve como una amenaza en el sentido de que lanzamos el mensaje de “eh, estamos aquí. O espabilas, o mueres”, y eso les hace destinar más recursos a sus procesos de transformación digital y a renovarse.

BBVA ha abierto una puerta de par en par a posibles alianzas... ¿Estudian acuerdos con otras empresas?

Ahora mismo nuestra filosofía es la siguiente: nos aliamos con cualquier empresa que nos ayude a darle el mejor servicio a nuestros clientes. En el caso de seguros y planes de inversión, no es algo que desarrollemos nosotros en los países en los que los ofrecemos, sino que unimos fuerzas con fintechs innovadoras y compañías que comparten nuestros valores.

Las comisiones suelen ser enemigos de la banca ya que el cliente es reticente a pagarlas. ¿Queda otra fórmula posible para que la banca digital gane dinero?

Las comisiones son cosa del pasado. La banca digital está demostrando que es rentable sin necesidad de cobrar a sus clientes por algo que debería ser siempre gratuito. Con un modelo de negocio basado en alianzas estratégicas, ahorro en ciertos costes (como las sucursales), y una oferta flexible y personalizada se puede rediseñar el sector bancario.

¿En qué os diferenciáis de una fintech?

Tenemos mucho de fintech, pero también mucho de banco. Al final, es importante que nuestra estructura bancaria sea eficiente para que podamos seguir creciendo. Esto nos da “peso”.

Es innegable hablar de regulación: la banca tradicional se ve marginada ante la 'desregularización' de la banca digital...

N26 es un banco 100% regulado. Cumplimos con todos los requisitos de nuestro regulador alemán. Estar regulado es una ventaja frente a otras fintechs, ya que ofrece la seguridad y confianza que nuestros clientes esperan, estando el dinero de nuestros clientes garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos alemán.

Google, Facebook, Amazon... ¿Tenemos nueva banca?

Tenemos revolución y eso siempre es bueno. Reinventarse o morir. Sin embargo, con el caso de los denominados GAFA (acrónomo para referirise a las cuatro grandes tecnológicas) pasa lo siguiente: sus esfuerzos están orientados a productos individuales como los pagos o servicios individuales, no a una experiencia bancaria completa.

En España ya contamos con Google Pay y Apple Pay, y estos servicios precisamente nos ayudan a complementar nuestra oferta bancaria. Iremos expandiendo nuestra oferta de productos financieros y ya vemos que nos convertiremos en partners de muchas de las grandes tecnológicas, complementando sus servicios financieros.