Uber y Cabify se colapsan en el día de barra libre de viajes

Si usted tiene prisa sepa que no es buena idea que coja este miércoles un Uber o un Cabify. A pesar de que los trayectos sean gratis, no es la mejor opción si está luchando contra el reloj. Las dos grandes empresas que operan a través de licencias VTC se han visto desbordadas ante tantas y tantas peticiones de usuarios que querían gastar su cheque de viaje gratis.

Desde el sábado se sabe que tanto Uber como Cabify iban a realizar servicios gratuitos. Unauto, patronal de las VTC, envió un comunicado explicando los motivos por los que adoptaban la medida. A su vez, los millones de usuarios de las dos compañías se despertaban con un mail parecido a este:

"Es posible que durante estas semanas hayas oído hablar, otra vez, del futuro de las VTC. Quizá has oído también que el Gobierno ha anunciado la aprobación de un Real Decreto Ley que compromete, no solo el futuro de la movilidad en España, sino también el puesto de trabajo de los más de 15.000 conductores del sector de la VTC.Pero lo que seguro has oído, en alguno de tus viajes, es la historia de tu conductor. Una de las miles de historias que hay detrás de cada uno de los conductores que trabajan a través de Uber. Hoy, de 10:00h a 22:00h, viaja gratis* a través de nuestra app y comparte su historia", se leía.

El caso es que los usuarios estaban deseosos de disfrutar de su trayecto gratis. Y vaya que si lo han hecho. Desde las diez de la mañana hasta estos momentos, es imposible o casi imposible conseguir montarse en un Uber o Cabify. El mensaje es siempre el mismo: "No hay coches disposibles".

Da igual la zona. El mensaje siempre es el mismo. Santiago Bernabéu, Príncipe Pío o Canillejas son zonas en las que resulta casi una utopía hacer un trayecto de forma gratuita.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con estas dos compañías y ambas subrayan que entra dentro de lo normal que ya que se "esperaba una alta demanda". En cuanto a la posibilidad de que haya menos coches sobre el asfalto, Uber ha negado este hecho y subraya que "operan de la misma forma que cualquier otro día".

Los taxistas no notan la diferencia

Estadio Santiago Bernabéu. Una de las zonas con más tránsito de personas y de coches durante el día. Aficionados que se amontonan para ver el tour del coliseo madridista mientras que hombres y mujeres entran y salen de los edificios del centro neurálgico financiero de la capital.

A muchas de estas personas no les ha quedado otra que coger un taxi, a pesar de que por unos u otros motivos hubisen optado por Uber o Cabify. "Mi empresa tiene un acuerdo con Uber para realizar los trayectos, pero hoy es imposible", resalta un hombre que espera con el móvil en la mano.

Unos metros más adelante, una hilera de taxis esperan su turno para transportar a clientes. "No hemos notado para nada que Uber y Cabify estén ofertando viajes gratis. Tal vez por la saturación nos está viniendo hasta bien...", indica Rafa, taxista.

A pesar de ello, varios de los taxistas que esperan de pie en la acera su turno explican a EL ESPAÑOL que la maniobra de las dos compañías de VTC es propia de "una guerra sucia". "Las autoridades deberían poner orden y que estas prácticas no se sucedan", valoran los taxistas.

Madrid pide a la CNMC que investigue los viajes gratis

Y en pleno cisma de trayectos gratis, el Ayuntamiento de Madrid ha pedido a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) que investigue esta práctica llevada a cabo por Uber y Cabify.

En un escrito dirigido a la Dirección de Competencia, al que ha tenido acceso Europa Press, el Consistorio de la capital señala que la oferta realizada por las VTC con el fin de dar a conocer sus servicios podría "vulnerar determinados artículos de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal y a los derechos de los consumidores".

El Ayuntamiento dice que vulneraría esta ley si "como parecería ser el caso", la oferta estuviera "por debajo de los costes de realización de los servicios y se realizaran con el único propósito de proceder a la captación de viajeros mediante prácticas de competencia desleal, como conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado".