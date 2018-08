Cerco al juego online: Hacienda cerró 271 webs ilegales en España en 2017

Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez -recogiendo el guante de la anterior etapa de Mariano Rajoy- ultima un paquete de medidas para regular el juego en España y su publicidad, el Ministerio de Hacienda trabaja desde hace varios años para frenar las prácticas ilegales y fraudulentas de las empresas del sector.

Las licencias y autorizaciones de las casas de juego y online las otorga dicho ministerio, en concreto la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Así, este organismo da luz verde a licencias generales (apuestas, concursos y otros juegos) y singulares (una para cada uno de los diferentes tipos de juegos regulados) necesarias para la explotación y organización de los juegos online.

En este sentido, el DGOJ ha tenido mucho trabajo. Durante el año pasado, según el informe del juego que publicó recientemente dicho organismo, se han habilitado 195 nuevas solicitudes de licencias, de un total de 206 peticiones.

A su vez, el Ministerio de Hacienda ha desestimado nueve peticiones y se han sacado adelante otras cinco que esperaban del año 2016. Los nuevos permisos son fundamentalmente relacionadas con nuevos juegos (el 68%), principalmente de máquinas de azar o de ruletas en vivo, o con la integración de nuevos proveedores de juegos (el 13%).

Pero mientras el sector del juego y de las apuestas sigue creciendo de manera notable, desde el Ministerio de Hacienda se ha puesto cerco a las empresas y webs que no terminan de ser del todo transparente o que cometen irregularidades. En concreto, según el dossier presentado hace unos días, en 2017 se han cerrado hasta 271 páginas que no cumplían con la normativa vigente. La cifra se eleva hasta casi el millar -976 para ser exactos- en cuanto a webs que no han sido cerradas, pero que no se encuentran operativas debido a una falta de veredicto.

De todas las incidencias registradas durante el ejercicio anterior, se iniciaron 20 expedientes sancionadores, de los cuales 18 tomó las riendas la Secretaría de Estado de Hacienda mientras que el resto fueron iniciados por el Director General de Ordenación del Juego. En este sentido, el fisco español recaudó casi 10 millones de euros en concepto de multas a este tipo de páginas.

Contra el amaño de partidos

Por otra parte, Hacienda también tiene entre ceja y ceja el amaño de partidos. Es más, otros agentes como LaLiga o la ACB se han puesto manos a la obra y disponen de sus propios equipos e investigación para que no se produzcan estas situaciones.

Cabe recordar que en abril de 2017, fue creado el Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas (SIGMA), con el fin de colaborar en la prevención y control del fraude con el que se pretende dar soporte y colaborar con la policía contra el amaño de resultados y fraude en el juego, gestionar el intercambio de información o perseguir y disciplinar las conductas de los deportistas y otras personas vinculadas al deporte.

Así, durante el año pasado se produjeron 191 actuaciones en los que hubo sospechas de partidos amañados. En este sentido, se produjeron 121 peticiones de información complementaria de los principales sospechosos y 18 requerimientos. Por otra parte, Hacienda actuó de oficio en siete ocasiones y el Estado recibió 45 alertas sobre posibles acciones fraudulentas.

En cuanto a los deportes que más repiten amaños y prácticas del juego ilegales son, como viene siendo habitual, el fútbol y el tenis. De hecho, hace poco más de tres meses se conocía que LaLiga había denunciado ante la Policía al Huesca y al Nástic de Tarragona por acordar un resultado.

Hacienda también vigila la publicidad

Como ya se decía anteriormente, mientras el Gobierno prepara una nueva normativa para regular la publicidad, la DGOJ pone cierto orden y analiza las campañas publicitarias de las empresas pertenecientes a este sector.

Durante el año pasado, llegaron hasta las oficinas del Ministerio de Hacienda hasta 754 consultas previas de publicidad, de las que más del 78% fueron positivas, aunque el 20% de ellas tuvieron que ser modificadas.